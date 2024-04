Els afectats del càmping Sant Salvador de Coma-ruga alerten del desmantellament de les cases mòbils a partir de dilluns

Els afectats del càmping de Sant Salvador de Coma-ruga (Baix Penedès) alerten que els nous propietaris de l'equipament desmantellaran les cases mòbils a partir de dilluns. Les famílies calculen que el trasllat dels mòduls i el pupil·latge tindria un cost d'entre 5.000 i 8.000 euros, que se sumaria a la inversió feta d'entre 20.000 i 30.000 euros per la compra de les cases, que van fer aconsellats per l'antiga propietat del negoci.

En un comunicat, la plataforma d'afectats lamenta que l'empresa Holacamp hagi estipulat un termini de quatre caps de setmana per retirar les cases mòbils, que qualifiquen d'«exigència impossible de satisfer». En aquest context, no descarten noves protestes com la de dissabte passat davant les portes del càmping.