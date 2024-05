Els promotors de la consulta popular sobre el nou polígon de la Bisbal del Penedès presenten un recurs a la Generalitat

Els promotors de la Comissió Promotora de la Consulta Popular no Referendària de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) han presentat un recurs a la Comissió de control de la Generalitat per demanar que s'accepti la seva proposta per consultar a la ciutadania sobre la construcció d'un nou polígon industrial al municipi.

Ho han fet aquest dimarts després que l'Ajuntament la rebutgés al·legant que la consulta «sectorial» sol·licitada «no s'ajusta a la normativa vigent». En canvi, des de la comissió asseguren que la demanda «s'ajusta a la llei». El projecte 'Les Planes del Vent' s'ha projectat en 48 hectàrees del municipi i està impulsat per un inversor privat. L'actuació té l'oposició d'entitats veïnals i ecologistes.

Des de la comissió promotora de la consulta popular consideren que el màxim nombre de ciutadans haurien de poder decidir sobre la construcció del nou polígon industrial al terme municipal. Tant ells com la batllessa recorden que la legislació actual no permet a les iniciatives ciutadanes organitzar consultes a tot el municipi, ja que el Tribunal Constitucional estableix que aquestes consultes només poden implicar un sector territorial específic.

Per això, els impulsors de la consulta van proposar una consulta centrada en el nucli i la urbanització de La Miralba perquè, indiquen, són les àrees més afectades per la proximitat amb el projecte de Les Planes del Vent. «Per intentar superar les limitacions legals i assegurar una participació més àmplia, vam proposar a l'Ajuntament que organitzessin la consulta a tot el municipi», han explicat. Els promotors han lamentat que el consistori es negués a fer-ho.

L'Ajuntament ha rebutjat la proposta de consulta – presentada al mes de febrer -perquè considera que no s'ajusta a la normativa vigent. «El canvi de planejament, que passi de ser agrícola a industrial, a zones verdes, equipaments i serveis, és una modificació que afecta tot el municipi; com que no es pot fer una consulta general, van demanar una de sectorial, però no té sentit fer una consulta sectorial quan afecta a tota la població», ha argumentat Ferré.

Els impulsors de la consulta rebutgen l'argument del consistori: «la decisió presa per menys del 50% del cens electoral no seria justa per a tot el municipi; aquesta afirmació és paradoxal, ja que el mateix Ajuntament en les passades eleccions i, no estan sotmesos els resultats a una pregunta tan concreta, va ser escollit amb només un 32,65% de participació respecte al cens total».

Per aquesta raó, han recorregut la resolució de consistori a la comissió de control de la Generalitat. «Hem fet bé la feina, el text s'ajusta a llei», ha asseverat el portaveu de la comissió promotora de la consulta, Carles Castelló a l'ACN. Castelló confia que tindran aviat resposta i que podran començar a recollir les 150 firmes necessàries per fer la consulta, la qual, recorda, no seria vinculant.

Per la seva banda, l'alcaldessa de la Bisbal ha reiterat la seva voluntat de «sumar esforços» per tal que el parc empresarial sigui una realitat, després de reunir-se amb els membres de la comissió promotora aquest dilluns, quan els va explicar els motius jurídics pels quals rebutjaven la seva iniciativa.

Ferré també ha exposat que la nova àrea industrial encara és un avantprojecte i que està pendent que l'oficina tècnica ambiental l'aprovi. Fins llavors, no hi ha calendari perquè el ple li doni llum verda. «El projecte és positiu, factible i una bona opció pel municipi, és un tema privat, i no és prioritari per a nosaltres», ha afirmat l'alcaldessa.

