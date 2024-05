Engeguen un servei d'atenció farmacèutica domiciliària per a gent gran al Vendrell

La iniciativa està impulsada per L'Arc Serveis i la Farmàcia Mestres.Cedida

L'Arc Serveis i la Farmàcia Mestres del Vendrell, de la mà de la farmacèutica Carme Mestres, han iniciat el projecte Atenció Farmacèutica Domiciliària (AFD) amb seguiment farmacoterapèutic amb SPD (Sistema personalitzat de dosificació).

El programa neix de la voluntat compartida de millorar la qualitat de vida de les persones majors que viuen soles als seus domicilis i tenen dificultats per prendre correctament la seva medicació. El programa té una durada de 6 mesos i oferirà el servei a 20 usuaris majors de 70 anys del Vendrell de l'atenció domiciliària que efectua L'Arc Serveis.

L'objectiu de la iniciativa és evitar errors de medicació, millorar l'efectivitat dels tractaments, garantir una manipulació correcta dels medicaments, evitar reaccions adverses i hospitalitzacions i disminuir costos sanitaris.

La gerent de L'Arc Serveis, Jerusalem Torra, explica que «cada cop hi ha més persones majors que viuen soles i aïllades fora de nuclis urbans, que tenen dificultats per a desplaçar-se a les farmàcies i, a més, la sobrecàrrega que pateix el cuidador/a professional ens porta problemes en la presa de medicaments».

Precedents

El Vendrell és un municipi on hi viuen 7.837 habitants majors de 65 anys, segons l'Idescat, unes dades que van en augment a causa de l'envelliment de la població.

L'Arc Serveis va realitzar una enquesta a més de 200 usuaris amb dependència i 60 jubilats majors de 65 anys. El 97% d'aquestes persones prenien medicació diària, ja sigui per malalties cròniques, per alleugerir processos inflamatoris, dolors, etc..,i polimedicat. L'enquesta també revelava que un 62% dels usuaris tenia el control de la seva medicació, però no estaven segurs si la prenien correctament.

Alhora, les persones enquestades agraïen l'ajut d'algun familiar o cuidador a través de qualsevol sistema personal d'organització (segons colors, anotacions a les caixes, pastilles, notes...). Les persones enquestades també van valorar molt positivament el valor afegit del professional farmacèutic per donar una resposta àgil i ràpida en cas de dubtes, malestar puntual, oblits, subministrament de dosis o en l'administració correcta dels aliments.

La Farmàcia Mestres ofereix el servei SPD (Sistema personalitzat de dosificació) des de l'any 2009. El 2013 va rebre l'acreditació del Departament de Salut i el Consell Català de Col·legis Farmacèutics per oferir el servei de seguiment farmacoterapèutic amb SPD.

Et pot interessar: