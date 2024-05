El Vendrell acomiada la temporada de la Ruta del Xató 2023/2024

El Vendrell, la capital del xató, acomiadar ahir la temporada de la Ruta del Xató 2023/24. Núria Carbó, en la seva tasca com a presidenta de la Ruta, va lliurar el tradicional morter de marbre a Enric Roca, ambaixador d’aquesta la temporada.

Carbó ha expressat el seu agraïment a tots els col·laboradors que han contribuït a l’èxit d’aquesta edició de la ruta gastronòmica única. «És un plaer estar aquí avui per cloure una temporada memorable de la Ruta del Xató», va afirmar Carbó. «Des dels nostres restaurants participants fins als nostres valuosos aliats, cada un de vosaltres ha jugat un paper crucial en el ressò que la Ruta del Xató ha tingut aquest any».

Des de l’organització apunten que aquesta temporada ha estat testimoni de la diversitat de visitants que han gaudit del xató, contribuint a la difusió de la cultura local i al creixement econòmic de la regió. Cada comensal que ha degustat un plat de xató ha contribuït a enfortir els lligams entre el Penedès i els seus visitants. Alhora destaquen que els gremis i els restaurants participants «han estat una part indispensable de l’èxit de la Ruta del Xató».

D’una banda, els gremis, «amb la seva força i unió, han donat suport i difusió a la Ruta, promocionant-la i fent-la possible». D’altra banda, els restaurants, «que han estat els veritables motors d’aquesta ruta gastronòmica, ajudant a donar a conèixer la nostra gastronomia particular amb aquest plat únic al món».

Per la seva banda, el regidor de Fires de l’Ajuntament del Vendrell, Christian Soriano, va destacar la importància de continuar treballant junts per promocionar la Ruta del Xató i garantir el seu futur per a les pròximes generacions.

L’acte va tenir lloc al Celler Avgvstvs Forvm, un «escenari emblemàtic» que va acollir xefs, empresaris del sector de la restauració i apassionats de la gastronomia per acomiadar la temporada amb un tast d’exquisits aperitius, maridats amb els vins vins de la finca amb denominació d’origen Penedès.

