La 3a edició de la Fira de Salut del Vendrell canvia d'ubicació i s'amplia a tres jornades

La tercera edició de la Fira de Salut Comunitària del Vendrell es traslladarà enguany al centre del municipi i s'ampliarà a tres jornades. La primera d'elles, «la més sanitària», tindrà lloc el pròxim 9 de maig al matí al carrer dels Cafès, on s'instal·laran tres carpes informatives centrades en hàbits saludables i benestar emocional.

Sota el títol Mesura la teva salut, aquesta primera jornada també comptarà amb un taller de prevenció de la lumbàlgia i un altre d'RCP. «Hem decidit fer-la en tres jornades per donar més protagonisme a cadascuna de les àrees», han afirmat des de la Xarxa Santa Tecla. La segona jornada serà a l'octubre amb la participació d'una quarantena d'entitats i la tercera «de prevenció» abans de les festes de Nadal.

Segons la coordinadora de l'Àrea de Benestar Emocional de la Xarxa Santa Tecla, Maria Montserrat, des de l'organització han decidit ampliar la fira a tres jornades, ja que en les edicions anteriors «hi havia gent que només anava als actius i no anava a la part més sanitària» o a l'inrevés. Per evitar-ho, s'ha optat per donar-li a cadascuna de les àrees una jornada pròpia, «perquè llueixin més».

A més, la fira també es traslladarà al centre del municipi, després de dos anys fent-ho a l'exterior del CAP El Vendrell. «Els dos primers anys, just després de la pandèmia, vam decidir que era molt important estar allà i que la gent veiés que sortíem del centre», ha afirmat Montserrat. Ara, després de dues edicions i tenint en compte que la fira és comunitària, han cregut convenient «obrir-ho a tot el poble». De fet, i segons Montserrat, davant el CAP «venia molta gent del barri, però no tant la del centre». Una sintonia que esperen canviar a partir d'enguany i afavorir la participació ciutadana.

«Nosaltres el que volem és obrir-nos a la població», ha assegurat Montserrat, qui confia que els veïns del Vendrell «siguin conscients que la salut no només està dins de l'àrea bàsica, sinó que també està a fora amb la resta d'actius en salut».

De fet, aquestes entitats seran les protagonistes de la segona jornada que tindrà lloc a l'octubre. De moment, des de la Xarxa Santa Tecla no han donat més detalls de com s'estructurarà i on s'ubicarà. Tot i això, ha defensat que hi participaran una quarantena d'actius en salut «per tal que la ciutadania conegui els recursos que té al seu abast per gaudir d'una bona qualitat de vida».

Finalment, l'última jornada està prevista al desembre i es dedicarà a donar consells per afrontar, de manera saludable, les festes de Nadal.

