L'Arboç celebra la 14a Fira de Cervesa Artesanal Catalana aquest dissabte

El dissabte 4 de maig, els amants de la cervesa artesanal tenen una cita a l'Arboç amb la celebració de la 14a edició de la Fira de la Cervesa Artesanal Catalana. Aquest esdeveniment està organitzat pel Ball de Diables de l'Arboç amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Arboç.

Fins a dotze destacades cerveseres artesanes es congregaran al carrer Major, el cor de la festa, per presentar les seves varietats úniques de cervesa. Entre elles es troben Seelen Artesana, Ona Cervesa Artesana, Comic Beer, Cerveses Grenyut, Les Clandestines de Montferri, Ona Cervesa Artesana, Ex Nihilo Brewing, Rotten Brewery, Espina de Ferro, Cervesa els Minairons, Rústika Bufona, Atipik Brew i La Canetenca, cada una oferint una selecció exclusiva per a descobrir i degustar.

Els visitants podran gaudir d'un ambient festiu i acollidor, amb les tradicionals tapes diabòliques preparades al moment pel Ball de Diables per acompanyar les cerveses. La fira obrirà les portes a les 11 del matí i oferirà activitats i degustacions fins a les 11 de la nit. No faltaran els moments destacats de l'esdeveniment, com el sorteig de la panera de cerveses i el premi a la millor cervesa de l'edició, escollida pels mateixos assistents.

