Una afectada per les obres a l’R2 Sud: «És una vergonya, cada dia incompleixen els horaris»

Diversos usuaris de l’R2 Sud de Rodalies que aquest diumenge han passat per l’estació de Cunit (Baix Penedès) han mostrat confusió, sorpresa i indignació per la reestructuració d’horaris amb motiu d’obres a la infraestructura. Renfe va iniciar ahir dissabte diversos canvis que afecten la circulació tots els caps de setmana fins a finals de maig.

A part de les diferents modificacions, puntualment aquest matí també hi ha una reducció del 50% del servei entre Cunit i Sant Vicenç de Calders, amb un sol tren per hora fins la 13 h. «És una vergonya, cada dia incompleixen els horaris que anuncien», ha exclamat a l’ACN una passatgera que ha trigat quasi una hora i mitja en anar de Barcelona a Cunit malgrat el trajecte teòricament dura 52 minuts.

Tot i que Renfe va anunciar a mitjans de setmana que durant aquest dissabte i diumenge hi hauria afectacions a l’R2 Sud arran d’obres que Adif fa a la infraestructura, el cert és que aquest matí hi havia diversos usuaris a Cunit que desconeixien els canvis.

Des que ha començat el servei i fins la 13 h, en aquesta estació del Baix Penedès han acabat i començat el seu recorregut la meitat dels trens que habitualment arriben o surten des de Sant Vicenç de Calders, al terme municipal del Vendrell.

Aquesta reducció del servei ha fet que desenes de passatgers que provenien de Barcelona amb intenció d’anar a les estacions de Calafell, Segur de Calafell o Sant Vicenç es veiessin obligats a baixar del tren a Cunit. Aquí han hagut d’esperar almenys 30 minuts fins un següent comboi sí que fes el trajecte sencer habitual del darrer tram de l’R2 Sud.

«A Barcelona han anunciat aquest tren com si arribés a Sant Vicenç, i un cop a Cunit ens informen que el viatge acaba aquí i que no tenim transport alternatiu per arribar a Calafell fins el proper tren», s’ha queixat a l’ACN Isabel, que havia sortit de Sants a les 8.34 h i ha arribat a Cunit a tocar de les 10 h.

A part de protestar per la interrupció del trajecte, ha destacat que el temps de viatge s’ha incrementat més de 30 minuts perquè a Garraf els combois estan viatjant per via única.

«No sé per què anuncien horaris, si no els han de complir mai», ha afegit, tot assegurant que ahir dissabte a la tarda també va haver incidències «i els tres ja no van passar a l’hora prevista». Davant el retard acumulat aquest matí i la reducció de serveis, ha optat per acabar el trajecte fins a casa «caminant, trigant 30 minuts com a mínim».

Del mateix tren que aquesta passatgera ha baixat Almazan, una senyora que també s’ha queixat de la durada extensa del viatge des de Barcelona. Des de l’andana de Cunit s’ha mostrat del tot desubicada. «Si no hi ha trens cap a Sant Vicenç o no sabem quan passaran, em surt més a compte tornar a Barcelona i ja faré l’encàrrec un altre dia», ha manifestat, visiblement atabalada.

En sentit nord, els usuaris consultats han criticat que el servei aquest diumenge acumuli retards no anunciats. Rafika ha explicat que treballa de dijous a diumenge a Cubelles, a una parada de Cunit, i ha lamentat que avui estava arribant tard perquè el tren duia almenys deu minuts d’endarreriment.

Aquest comboi que esperava Rafika també el preveia agafar Antonio per anar a Sitges a una competició de joc de cartes. A part de queixar-se del retard d’avui, aquest jove ha relatat que és usuari de l’R2 Sud de dilluns a divendres per anar a Barcelona i ha assegurat que «últimament els trens van fatal». «No para d’haver canvis d’horaris i retards que fan impossible arribar puntual enlloc», ha afegit.

Al seu costat, Albert esperava el mateix tren amb una maleta de viatge a la mà per anar a Sants i allà agafar un AVE en direcció Galícia. Ha assegurat que s’ha organitzat la jornada «amb més de mitja hora de marge per si hi havia retards».

Ha admès que els deu minuts de demora que ja estava acumulant el feien patir, però ha estat dels pocs usuaris que ha mostrat comprensió amb la situació: «Si volem que després els trens circulin més suaus, sense fer bots com antigament, ens toca entomar les afectacions per a què puguin fer les obres».

Fins el 26 de maig Vilanova deixa de ser punt d’origen i final

La reducció de serveis entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a prori només està prevista aquest diumenge al matí, però forma part d’un conjunt d’altres afectacions que sí que s’allargaran diversos caps de setmana. Segons Renfe, fins el 26 de maig, quan s’espera que hagin acabat les obres executades per Adif.

Al llarg de sis caps de setmana, entre les estacions de Garraf i Sitges els trens circulen per via única, fet que porta l’operadora a reprogramar alguns serveis. Així, Vilanova i la Geltrú deixa de ser estació d’origen o final de trajecte, i ho passa a ser l’estació de Garraf, amb dos trens per hora i sentit.

A cada hora, també hi ha dos altres expedicions que fan el mateix trajecte però que arriben fins les estacions situades més al sud i acaben a Sant Vicenç de Calders.

A banda de les afectacions a Rodalies, les obres també han dut Renfe a reestructurar el servei de trens regionals. La meitat d’expedicions de l’R13, R14, R15, R16 i R17 deixen de circulat pel corredor de la costa i són desviats per Vilafranca del Penedès, fet que incrementa el temps de trajecte en 40 o 45 minuts, segons estima l’operadora. Un robatori de coure aquesta matinada a l’R4 entre l’Arboç i la Granada ha provocat retards addicionats a aquest temps ja afegit.

