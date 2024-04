L'R13, R14, R15, R16 i R17 incrementaran el temps de viatge uns 45 minuts per unes obres

Rodalies de Catalunya ha comunicat que reprograma els serveis del corredor sud amb motiu de les obres a la infraestructura. Les línies que es veuran afectades són l'R2 sud, R14, R15, R16, R16 i R17. El motiu són unes obres de renovació de la infraestructura en el tram Castelldefels-Vilanova i la Geltrú.

Amb motiu de les actuacions que Adif executarà, tots els caps de setmana fins al 19 de maig, se circularà per via única entre Garraf i Sitges. Aquesta limitació de la capacitat operativa comportarà que el temps de viatge de les línies que passen pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre augmenti uns 45 minuts.

D'aquesta manera, a partir d'aquest dissabte 20 i fins al 19 de maig els serveis afectats es prestaran de la manera següent:

R2 sud

S'oferiran quatre trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona Estació de França amb parada a totes les estacions. Mentre que a partir de diumenge 21 d’abril, des de l’inici del servei i fins a les 13 hores, el 50% dels trens a Sant Vicenç de Calders finalitzaran i iniciaran el seu recorregut a l’estació de Cunit.

Regionals de Tarragona

El 50% dels trens de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 circularan desviats per Vilafranca del Penedès, la qual cosa comportarà un increment del temps de viatge entre 40 i 45 minuts. Aquesta solució s'adopta per a evitar transbords per carretera que suposarien un major temps de viatge i una major molèstia en el desplaçament dels viatgers. Per aquest motiu es reajustaran els horaris en aquests serveis.

