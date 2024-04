Una afectada por las obras en la R2 Sur: «Es una vergüenza, cada día incumplen los horarios»

Usuarios de la R2 Sur de Rodalies bajando en la estación de Cunit porque el tren no continúa hasta Sant Vicenç de Calders debido a obrasCedida

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Varios usuarios de la R2 Sur de Rodalies que este domingo han pasado por la estación de Cunit (Baix Penedès) han mostrado confusión, sorpresa e indignación por la reestructuración de horarios con motivo de obras a la infraestructura. Renfe inició ayer sábado varios cambios que afectan a la circulación todos los fines de semana hasta finales de mayo.

Aparte de las diferentes modificaciones, puntualmente esta mañana también hay una reducción del 50% del servicio entre Cunit y Sant Vicenç de Calders, con un solo tren por hora hasta la 13 h. «Es una vergüenza, cada día incumplen los horarios que anuncian», ha exclamado a la ACN una pasajera que ha tardado casi una hora y media al ir de Barcelona a Cunit a pesar del trayecto teóricamente dura 52 minutos.

Aunque Renfe anunció a mediados de semana que durante este sábado y domingo habría afectaciones en la R2 Sur a raíz de obras que Adif hace a la infraestructura, el cierto es que esta mañana había varios usuarios en Cunit que desconocían los cambios.

Desde que ha empezado el servicio y hasta la 13 h, en esta estación del Baix Penedès han acabado y empezado su recorrido la mitad de los trenes que habitualmente llegan o salen desde Sant Vicenç de Calders, al término municipal del Vendrell.

Esta reducción del servicio ha hecho que decenas de pasajeros que provenían de Barcelona con intención de ir a las estaciones de Calafell, Seguro de Calafell o Sant Vicenç se vieran obligados a bajar del tren en Cunit. Aquí han tenido que esperar al menos 30 minutos hasta un siguiente convoy sí que hiciera el trayecto entero habitual del último tramo de la R2 Sur.

«En Barcelona han anunciado este tren como si llegara a Sant Vicenç, y una vez en Cunit nos informan de que el viaje acaba aquí y que no tenemos transporte alternativo para llegar a Calafell hasta el próximo tren», se ha quejado a la ACN Isabel, de que había salido de Sants a las 8.34 h y ha llegado a Cunit junto a las 10 h.

Aparte de protestar por la interrupción del trayecto, ha destacado que el tiempo de viaje se ha incrementado más de 30 minutos porque en Garraf los convoyes están viajando por vía única.

«No sé por qué anuncian horarios, si no los tienen que cumplir nunca,» ha añadido, asegurando que ayer sábado por la tarde también hubo incidencias y los tres ya no pasaron a la hora prevista». Ante el retraso acumulado esta mañana y la reducción de servicios, ha optado por acabar el trayecto hasta casa «andando, tardando 30 minutos como mínimo.»

Del mismo tren que esta pasajera ha bajado Almazan, una señora que también se ha quejado de la duración extensa del viaje desde Barcelona. Desde el andén de Cunit se ha mostrado del todo desubicada. «Si no hay trenes hacia Sant Vicenç o no sabemos cuándo pasarán, me sale más a cuenta volver en Barcelona y ya haré el encargo otro día», ha manifestado, visiblemente mareada.

En sentido norte, los usuarios consultados han criticado que el servicio este domingo acumule retrasos no anunciados. Rafika ha explicado que trabaja del jueves al domingo en Cubelles, a una parada de Cunit, y ha lamentado que hoy estaba llegando tarde porque el tren llevaba al menos diez minutos de retraso.

Este convoy que esperaba Rafika también lo preveía coger a Antonio para ir a Sitges a una competición de juego de cartas. Aparte de quejarse del retraso de hoy, este joven ha relatado que es usuario de la R2 Sur del lunes al viernes para ir a Barcelona y ha asegurado que «últimamente los trenes van fatal». «No para de haber cambios de horarios y retrasos que hacen imposible llegar puntual a ningún sitio», ha añadido.

A su lado, Albert esperaba el mismo tren con una maleta de viaje a la mano para ir a Sants y allí coger un AVE en dirección Galicia. Ha asegurado que se ha organizado la jornada «con más de media hora de margen por si había retrasos».

Ha admitido que los diez minutos de demora que ya estaba acumulando lo hacían sufrir, pero ha sido de los pocos usuarios que ha mostrado comprensión con la situación: «Si queremos que después los trenes circulen más suaves, sin dar botes como antiguamente, nos toca coger las afectaciones para las cuales puedan hacer las obras».

Hasta el 26 de mayo Vilanova deja de ser punto de origen y final

La reducción de servicios entre Cunit y Sant Vicenç de Calders en prori sólo está prevista este domingo por la mañana, pero forma parte de un conjunto de otras afectaciones que sí que se alargarán varios fines de semana. Según Renfe, hasta el 26 de mayo, cuando se espera que hayan acabado las obras ejecutadas por Adif.

A lo largo de seis fines de semana, entre las estaciones de Garraf y Sitges los trenes circulan por vía única, hecho que lleva a la operadora a reprogramar algunos servicios. Así, Vilanova i la Geltrú deja de ser estación de origen o final de trayecto, y lo pasa a ser la estación de Garraf, con dos trenes por hora y sentido.

A cada hora, también hay dos otras expediciones que hacen el mismo trayecto pero que llegan hasta las estaciones situadas más en el sur y acaban en Sant Vicenç de Calders.

Aparte de las afectaciones en Rodalies, las obras también han llevado Renfe a reestructurar el servicio de trenes regionales. La mitad de expediciones de la R13, R14, R15, R16 y R17 dejan de circulado por el corredor de la costa y son desviados por Vilafranca del Penedès, hecho que incrementa el tiempo de trayecto en 40 o 45 minutos, según estima la operadora. Un robo de cobre esta madrugada en la R4 entre l'Arboç y la Granada ha provocado retrasos adicionados a este tiempo ya añadido.

Te puede interesar: