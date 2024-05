L'Hospital del Vendrell rebrà 45 milions d'euros per a la seva ampliació

El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a finançar l'ampliació i reforma de l'Hospital del Vendrell, per un import de 45 milions d'euros. L'ampliació suposarà un increment de 9.500 metres quadrats que permetrà augmentar els serveis del centre hospitalari.

En concret s'afegiran dinou despatxos per a consultes externes, dinou boxs i tres consultes a urgències, 40 llits per a hospitalització, 36 llits per a atenció intermèdia i quatre places d'hospital de dia. A més, al bloc quirúrgic es construiran dos quiròfans polivalents, dos de CMA, dues sales d'endoscòpia i 20 boxs de CMA i endoscòpia; a més de dos llits per a la unitat de semicrítics, crítics i reanimació postquirúrgica.

Per dur a terme el procediment, Salut concedirà una subvenció a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, que gestiona i té la titularitat del centre, per tal de dur a terme els treballs. L'Hospital del Vendrell es troba integrat al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Segons ha informat el Govern, Salut «ha constatat la necessitat d'acordar les mesures adequades per promoure l'ampliació de l'hospital com a fórmula per garantir el desenvolupament de l'activitat assistencial al seu territori de referència». El disseny inicial de l'edifici ja es va fer pensant en una possible futura ampliació, que s'ha considerat necessària «atès l'increment de població de la zona i la creixent demanda de serveis sanitaris».

Et pot interessar: