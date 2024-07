El Festival Terrer Priorat arriba a la vuitena edició amb una vintena de concerts

Diverses fotografies que mostren el Priorat ofegat per la sequera, obra del fotògraf reusenc Ferran Estivill, són la imatge del VIII Festival Terrer Priorat, un programa que combina música i vi que, des de la seva posada en marxa, es declara intímament lligat al territori que l’acull.

Enguany, els tres eixos el Terrer –música d’autor, tradició vitivinícola i patrimoni històric del Priorat– es manifesten amb tota la seva plenitud a través d’un cartell que portarà noms com Maria del Mar Bonet, Queralt Lahoz, Maria Jaume, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, Maria Climent, Apel·les Carod, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi o Rita Payés a escenaris com la Cartoixa d’Escaladei, Porrera, El Lloar, Poboleda o Torroja del Priorat.

En aquesta edició, a més, el Terrer incorpora una nova proposta associada a cada concert. Es tracta de tastos guiats per figures destacades del món del vi i la gastronomia, com Ruth Troyano, Audrey Doré, Anna Vicens, Joan Asens, Toni Bru, Jordi Alcover & Sílvia Naranjo, Ricard Rofes, Anna Casabona, Delfí Sanahuja i Esther Pujols.

Tot plegat, agrupat en deu caps de setmana que s’allargaran durant el mes de setembre i fins a finals de tardor.

El concert inaugural, enguany, tindrà com a escenari privilegiat la recentment inaugurada església de la Cartoixa d’Escaladei. Així, el 31 d’agost el Terrer 2024 començarà a caminar amb un tast guiat per Ruth Troyano i Elisenda Guiu al mateix refetor d’Escaladei, seguit del concert a l’església de Tasto Solo, una formació integrada per Anne-Kathryn Olsen (soprano) Pau Marcos (fídula) i Guillermo Pérez, (organetto i direcció). que explora la música medieval i de principis del Renaixement. En el concert del Terrer, Tasto Solo presentarà el seu darrer treball, La Flor en Paradís.

«Sumem en l’objectiu de promoure un desenvolupament turístic i econòmic sostenible a la comarca del Priorat, i alhora reforçar la comunitat i dotar d’oferta cultural de qualitat el territori», explica Blai Rosés, director del Terrer. Tot plegat, a més, des d’una perspectiva que ens acosta a la realitat de la comarca, que aquest estiu es troba immersa en una situació de sequera extrema, i que ens alerta sobre la necessitat de replantejar la gestió dels recursos hídrics. I amb la complicitat amb les DO Montsant i Siurana i la DOQ Priorat.

Tota la informació sobre el Festival Terrer, així com la venda d’entrades per als espectacles, ja es poden consultar a la web de Terrer Priorat (https://www.terrer.cat).

