Tot a punt per a l‘Experiència Mussart’

Aquesta setmana s’ha presentat la programació del Festival Mussart, que enguany arriba a la setzena edició fent valdre la fórmula original d’oferir una experiència artística a l’aire lliure en un espai singular de les Muntanyes de Prades: la vila, ja despoblada, de la Mussara, i els seus cingles.

Enguany, el festival tindrà com a fil conductor l’obra poètica del periodista i escriptor Vicent Andrés Estellés, del qual enguany se celebra el centenari del naixement a través de l’Any Estellés. És per això que un grup d’artistes locals presentaran, en el marc del festival, obres pictòriques inspirades en els seus textos. D’aquesta manera, la visita a la instal·lació Estellés, de la sensualitat a l’erotisme servirà per donar el tret de sortida del Mussart ‘24.

Tot seguit el públic podrà fer una ruta literària per diversos punts d’interès de la Mussara, el públic podrà gaudir de diferents poemes quotidians que homenatgen la vida senzilla d’un dels més reconeguts poetes valencians del segle XX. En paral·lel, el compositor Joan Magrané i el violinista Joel Bardolet aproparan el públic al virtuosisme de Bach, en diferents concerts íntims, que es faran a dins de l’església de Sant Salvador.

La tarda es clourà amb l’espectacle de dansa Dones que ballen, un projecte de dansa comunitària, dirigit per la ballarina i coreògrafa Maria Clara Móra, que vol convidar dones de diferents edats a compartir la seva experiència artística. Com és habitual al Mussart, totes les persones que vulguin completar la nit podran quedar-se a sopar al Refugi de la Mussara.

En aquest mateix lloc es farà un concert, amb Espaldamaceta, que servirà per posar el punt final al festival d’enguany. Per sopar al refugi cal fer reserva prèvia (telèfon 629 750 484). El preu de l’entrada és de 5 euros, mentre que el preu de l’entrada amb sopar (coca amb recapte, postres i beguda) és de 16 euros.

Per a més informació i compra d’entrades del festival, es pot consultar la pàgina web del Mussart (http://festivalmussart.cat). Mussart és organitzat per l’Ajuntament de Vilaplana amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i té com a directora artística Mercè Mariné.