Deu tortugues llaüt fan parada a Salou

L’any 1981 es va localitzar, per primera vegada, una tortuga llaüt a la platja de Salou. Aquesta espècie (Dermochelys coriacea) és la tortuga marina més gran del món, amb un pes que pot arribar fins als 600 quilos. Tot i estar catalogada com a espècie en perill d’extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), la tortuga llaüt és essencial per a l’equilibri ecològic dels oceans. A Catalunya, fins no fa massa, es considerava extinta.

Per tot plegat, aquest rèptil ha estat escollit com a protagonista de l’exposició d’art de carrer que es va inaugurar aquest passat dimarts a Salou. La Salou Street Gallery és una mostra de deu tortugues llagut decorades per deu artistes, que estan exposades en un tram del passeig de Jaume I.

Totes les tortugues han estat elaborades per l’escultora Natàlia Ferré i, posteriorment, els artistes les han treballat seguint cadascú el seu propi estil. Així, s’hi poden veure les obres d’Esther Voltà, Lali Miró, Joan Negrescolor, Asis Percales, Elena Val, Gerard Cornella (Geco), Pere Puig, Llorenç Cervelló, Josep Prous i Miriam Arnold.

Des de l’Ajuntament de Salou han explicat que, amb aquestes escultures, es vol destacar la necessitat urgent de protegir aquesta espècie i el seu hàbitat, promovent així una major consciència ambiental entre la població.

Però aquestes peces són a la vegada, una interessant mostra del talent d’il·lustradors i pintors locals i de la resta del país, que amb les seves propostes han confeccionat un mosaic artístic que es pot contemplar a peu de carrer. La seva ubicació, en un lloc tan transitat de Salou com és el passeig, fa que pugui ser vist per milers de persones des d’aquesta mateixa setmana fins que es clogui l’exposició, el pròxim 30 de setembre.

Així, els visitants de la mostra podran contemplar peces coloristes com l’extraordinària Tortuga ninja d’Asis Percales o la tortuga Consciència de Geco, peces d’aire romàntic, com La sirena d’Esther Voltà o Música de fons d’Elena Val, i obres que es capbussen en el contemporani, com Natura social de Joan Negrescolor. La inauguració va estar presidida per l’alcalde de Salou, Pere Granados, i hi van ser un bon nombre dels artistes esmentats.