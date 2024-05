Reus cedeix a la Diputació la gestió de l’app Aparcar, perquè la pugui expandir a la resta de Catalunya

Dani Marcos, president de Reus Mobilitat i Serveis, a un aparcament municipal, on es pot utiltzar l’aplicació Aparcar per gestionar l’estacionament.Gerard Marti Roig

«Arriba un moment en què estàs obtenint dades de ciutadans d’altres municipis, i aquesta no és ben bé la nostra competència». Així explica el regidor Dani Marcos, president de Reus Mobilitat i Serveis, el motiu que ha portat l’Ajuntament de Reus a cedir la gestió de la popular aplicació Aparcar, nascuda a la ciutat el 2016 de la ma dels seus tècnics municipals.

En aquell moment ningú podia haver previst que aquell nou invent cridat per facilitar la vida als més despistats a l’hora d’aparcar en zona blava es convertís en una de les joies de la corona del consistori de Reus. Avui, la mateixa aplicació serveix indistintament a Tarragona, Cambrils, Salou, una part del municipi de Vila-seca i Montblanc. «Tècnicament, tant hi fa. És senzill», explica l’enginyer Leo Blàzquez, el pare de la criatura. Des del passat mes de gener, la ciutat de Girona també ha adoptat l’aplicació Aparcar.

I en vindran més. L’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona signaran de manera imminent el conveni per formalitzar el traspàs d’una aplicació que avui compta amb 150.000 usuaris al Camp de Tarragona, 20.000 més si hi sumem els gironins. És una clientela fidel que té donades d’alta 350.000 matrícules, gairebé un terç de les quals corresponen a la capital del Baix Camp. L’any passat, l’aplicació va generar 2,8 milions de tickets de zona blava, que està en període clarament expansiu perquè en el que portem d’any ja ha arribat als 1,3 milions, i la previsió per tancar el 2024 és situar-se a l’entorn dels 4 milions d’operacions. «La realitat al territori és que avui t’has de desplaçar amb vehicle privat. La qüestió és fer-ho fàcil per aquells que ens hem de moure per aquí», assenyala Blàquez.

Segurament aquestes previsions quedaran curtes. Abans de l’estiu, segons fonts de la Diputació de Tarragona, l’aplicació Aparcar entrarà en una nova fase: canviarà de nom i d’imatge corporativa i s’expandirà per la resta de Catalunya. «Ja hi ha municipis de les Terres de l’Ebre que han mostrat interès», indiquen aquestes fonts.

Si bé amb tota probabilitat l’aplicació arrencarà només amb el servei que ha ofert fins ara, és a dir, l’aparcament, la Diputació es planteja que Aparcar es transformi en l’aplicació que integri la mobilitat sostenible al territori, tant per als ciutadans que hi viuen tot l’any com per als turistes. Hi destinarà 300.000 euros al llarg d’aquest mandat, 150.000 durant aquest 2024. D’entrada, la gestió en xarxa dels punts de càrrega de vehicles elèctrics i l’ús del parc públic de bicicletes en aquells municipis que en disposen són els serveis cridats a engrandir una aplicació que des de la Diputació asseguren que s’expandirà arreu de Catalunya. «L’objectiu final és que els veïns i veïnes de la demarcació es puguin moure arreu del territori sense la necessitat d’haver de canviar d’aplicació cada cop que canvien de municipi», expliquen fonts de l’ens supramunicipal.

«La Diputació ha de ser l’ens que ho gestioni, perquè té diàleg directe amb els ajuntaments», reflexiona el regidor reusenc, Daniel Marcos. «És un gest de generositat més de Reus cap a la integració d’aquesta àrea metropolitana», afegeix. Marcos i Blàzquez recorden com Cambrils va ser el primer municipi en afegir-se a l’aplicació Aparcar, gairebé per casualitat. L’aliança va sorgir de manera natural, asseguren tots dos, fruït de converses entre equips tècnics municipals. Més tard, la resta de consistoris que l’han adoptat fins avui van anar «trucant a la porta», recorda Marcos. L’aplicació Aparcar és l’exemplificació pràctica que el Camp de Tarragona funciona diàriament i des de fa anys com un territori únic. Ara, en mans de la Diputació de Tarragona, la casualitat deixarà pas a una gestió especialitzada i amb vocació expansiva des del minut zero.

La versió tarragonina de l’app Smou Els promotors de la nova etapa de l’app Aparcar tenen en l’aplicació barcelonina el seu referent. A Smou pot trobar-se avui el Bicing, la gestió de l’àrea verda, la zona blava i altres aparcaments i els punts de càrrega de vehicle elèctric, però ja a la web anuncia que pròximament oferirà nous serveis. Per si mai arriba el cas, els creadors de l’app tarragonina asseguren que podria integrar també el Tramcamp.

