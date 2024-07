El CV Sant Pere i Sant Pau fitxa a Denys González

El jove receptor cubà Denys Damian González Calvo és el nou fitxatge del CV Sant Pere i Sant Pau. Provinent del Jiangsu Nanjing de la Superlliga Xinesa, on ha competit la darrera temporada, Denys ha adquirit valuosa experiència internacional després d'haver competit professionalment al seu país amb l'equip de Mayabeque.

Denys Damian González Calvo, de 25 anys, és un atacador receptor d'1,96 m d'altura i 85 kilograms de pes. Com a receptor, Denys oferirà una gran potència en atac i solidesa en recepció. La seva incorporació és un actiu molt valuós per a l'equip que competirà a la màxima categoria del voleibol espanyol.

Perfil Professional

Denys va començar a jugar a voleibol a l'edat de 10 anys amb l'equip provincial pioneril de la Habana, on va obtenir un segon lloc nacional. A partir dels 12 anys, va formar part de l'EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva) representant a la Habana fins als 15 anys i posteriorment a Mayabeque fins als 18 anys, on va aconseguir un tercer lloc nacional en el campionat juvenil de 2014. Després de la seva etapa a l'EIDE, va jugar en el torneig nacional de primera categoria de Cuba amb l'equip de Matanzas com a reforç, assolint un quart lloc nacional. També va reforçar l'equip de Guantánamo durant tres anys consecutius, obtenint un tercer lloc nacional en el seu últim any.

Denys ha participat en dos circuits nacionals de voleibol de platja i va ser promogut a l'equip nacional de voleibol de Cuba, entrenant amb l'equip de majors com a convidat durant un any. La temporada passada, va jugar el torneig Ramadán a Dubai i va competir en la Superlliga Xinesa de Voleibol CVL, acumulant més de 30 partits i ajudant el seu equip a classificar-se entre els 8 primers.

