El CV Sant Pere i Sant Pau s'inscriu a la Superlliga 1

El CV Sant Pere i Sant Pau ja és oficialment equip de Superlliga 1. L'entitat cooperativista ja ha formalitzat la seva inscripció a la competició i, d'aquesta manera, els despatxos han acompanyat els èxits esportius aconseguits a San Sadurniño.

Des de l'entitat van apuntar que «tenim moltes ganes de començar la següent temporada amb les piles carregades per demostrar el millor voleibol de Tarragona». També va afegir un agraïment per als «socis, aficionats, patrocinadors i jugadors del club».

El tècnic cooperativista i líder del projecte, Vlado Stevovski, ja va destacar en declaracions just després d'assolir l'ascens esportiu que no es plantejaria jugar a la Superlliga 1 si no es garanteix un equip capaç de competir amb certes garanties per la permanència. El salt de Superlliga 2 a Superlliga 1 és molt gran, tant a nivell de talent en el joc com en el de despeses. Així mateix, el club ha fet el salt al Buit i, ara, Stevovski se centra a la confecció de la plantilla. De moment, els joves Álex Llerena, Cristian Segura i Pablo Rosales ja han renovat oficialment i Isak Martí és la primera incorporació oficial.

Campanya de socis en marxa

El CV Sant Pere i Sant Pau també ha iniciat la campanya de socis de cara a la pròxima temporada. Sota el lema «Fes-te soci, la pilota és a les teves mans!» enceta una temporada il·lusionant per consolidar-se a la màxima categoria del voleibol estatal.