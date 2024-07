Moisés Vásquez, tercer fitxatge del CV Sant Pere i Sant Pau

El CV Sant Pere i Sant Pau suma una nova torre per reforçar la plantilla que es posarà a prova a la Superlliga 1. Els de Vlado Stevovski han fitxat Moisés Vásquez. El veneçolà de 23 anys i 2,08 metres d'altura es posiciona com el tercer fitxatge de l'equip d'aquest mercat d'estiu.

Vásquez s'uneix a la plantilla cooperativista per apuntalar la posició de central. El veneçolà arriba provinent del Partizani Tirana, on va guanyar la Copa i la Superlliga albanesa. Ha passat per equips com Fino Kaposvár d'Hongria i els Centurions de Narbona de França, on va competir a la CEV Cup.

Des de l'entitat apunten que «com a central, aportarà solidesa en atac i bloqueig. Estem segurs que la seva capacitat física i tècnica serà un gran actiu per aquest equip».

Vásquez se suma als fitxatges d'Isak Martí i Gerard Osorio.