Futbol
Final: El Nàstic torna a perdre a casa
Nàstic
Finalitzat
0
1
Antequera
Antón (23')
Final
El Nàstic torna a perdre a casa.
Gelardo!
Tir des de l'interior de l'àrea que treu un defensor de l'Antequera amb el cap.
Canvi del Nàstic
Marxa Juanda i entra Gelardo.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Hugo Pérez.
Doble canvi del Nàstic
Entren Baselga i Álex Jiménez per Montalvo i Cedric.
Doble groga per a l'Antequera
La veu Antón i Luismi.
La mateixa tònica
No hi ha mig del camp. El Nàstic no crea i no genera...
Canvi de l'Antequera
Canvis de l'Antequera. Marxen Dos Santos i Gené per Biabiany i Destiny.
La té Abdallah!
Centre de Juanda que no remata Cedric. Se la troba Keyliane i el tir surt fora per poc.
Targeta groga per a l'Antequera
La veu Siddiki.
Comença la segona part amb canvis
Entra Sánchez per Félix. Del Nàstic marxen Mángel i Pol Cid i entren Enric Pujol i Abdallah.
Descans
S'ha vist un Nàstic decreixent. Inici fulgurant coronat amb el gol anul·lat, però el 0-1 en la següent jugada ha deixat a l'equip tocat.
Molts córner a favor, però res
Cinc en prota ja el Nàstic i, a banda del gol anul·lat, no aconsegueix crear perill. En aquest darrer, tampoc.
Sis minuts d'afegit
La primera part anirà al 51'.
Ho intenta el Nàstic
Més cor que idees. S'ofega en la sortida de la pilota i no arriba amb criteri.
Targeta groga per a l'Antequera
La veu Destiny.
Pèrdues i més pèrdues
Arrisca massa el Nàstic en la sortida de la pilota des del darrere. La pressió de l'Antequera els ofega.
Salvada espectacular de Dani Rebollo
Gran jugada de l'Antequera. Perd la marca la defensa grana i mà a mà entre Ramos i Dani Rebollo. A l'àrea petita, Dani Rebollo es fa gran i salva el gol.
Ho intenta Montalvo
Xut des de la frontal que bloca la defensa rival.
Entren els dubtes
El gol ha deixat tocat a l'equip. Pèrdues perilloses al mig del camp i males associacions en atac.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Mángel. Falta perillosa a la frontal.
De l'1-0 al 0-1
Ataca l'Antequera per l'esquerra. Biabiany supera a Zoilo. Dani Rebollo atura el tir a boca de canó, però la jugada continua i Antón fa una centrada enverinada que es cola per sobre de Dani Rebollo.
Gol de l'Antequera
Anul·lat, no és gol
L'àrbitre diu que hi ha fora de joc de Pol Cid, que està a terra en el moment del xut de Santos i que interfereix en la jugada.
Golàs de Santos!
Córner de Jardí directament a la frontal perquè Santos l'engalti i clavi l'1-0. Protesta falta l'Antequera i ho revisa l'àrbitre.
GOOOOOOL DEL NÀSTIC!
Ataca el Nàstic
Es defensa bé l'Antequera, però la pilota no surt de l'àrea rival. Bé Pol Cid.
Córner a favor del Nàstic
El primer. La posarà Jardí.
Planta cara l'Antequera
Mou la pilota el rival grana buscant l'esquena de la defensa.
S'anima el Nàstic
Bons moviments de l'equip. Atent Montalvo.
La primera de Jaume Jardí
Refús que atrapa Jardí a la frontal. Tir de volea que surt fora per poc.
Comença el partit
Mou la pilota l'Antequera.
'Tifo' preparat del Nàstic
Orgull Grana, amb l'equip.
Les colles reben l'equip
Rebuda especial
Els jugadors sortiran al camp amb un pilar de les quatre colles castelleres i també amb 'tifos' preparats per a l'ocasió.
Tornen Montalvo i Óscar Sanz
Els capitans grana tornen a l'equip després d'un partit de sanció. Montalvo a la medul·lar i Sanz a l'eix de la defensa.
El Nàstic torna a comptar amb el jove Pavón
El migcampista de la Pobla va debutar contra el Madrileño i ara espera a la banqueta. De Constantí al primer equip, Manuel Pavón continua sumant.
Osama Chit, del barri de la Floresta, esperarà a la banqueta
Entre les files de l'Antequera hi ha infiltrat un jove de la floresta. Osama Chit, criat al barri tarragoní, esperarà la seva oportunitat des de la banqueta.
Compte amb Siddiki
L'extrem Siddiki és l'home més perillós de l'Antequera. En el partit de la primera volta, va ser l'encarregat d'encarrilar el partit amb un doblet de gols. En els darrers duels fora de casa ha assolit dues assistències que han donat dues victòries a un club andalús que es desenvolupa bé lluny del seu estadi.
Banqueta visitant
Samu Pérez (PS), Dos Santos, Sánchez, Giménez, Gené, Parra, Rafa Diz i Oussama Chit.
Onze de l'Antequera
Alcover (P), Antón, Barbu, Quintana, Félix Garreta, Aspra, David Ramos, Luismi, Biabiany Siddiki i Destiny.
Banqueta grana
Toni Fuidias (PS), David Alba, Pedro Alcalá, Keyliane Abdallah, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez, Enric Pujol, Marcos Baselga, Aitor Gelardo, Oriol Subirats i Manuel Pavón.
Onze del teu club Gimnàstic
Dani Rebollo (P), Sergio Santos, Hugo Pérez, Óscar Sanz (C), Ander Zoilo, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Pol Cid, Juanda Fuentes, Jaume Jardí i Cedric Omoigui.
Tot preparat per al Nàstic-Antequera
Dia gran, dia del 140è aniversari del club Gimnàstic de Tarragona. Jornada festiva des de les 11 hores a les instal·lacions de la Budallera que culminarà amb un partit clau per al Nàstic. Guanyar a l'Antequera és important per mantenir la distància amb el descens que ha escurçat la victòria del Torremolinos. A més, també suposarà un impuls moral per a una plantilla que va fer el primer pas contra el Madrileño.