Final: El Nàstic torna a perdre a casa

Nàstic


Finalitzat

0

1

Antequera CF

Antequera

Antón (23')

Àrbitre: Imanol Irurtzun Artola (navarrès)
El Nàstic-Antequera.

Arnau Montreal Quesada
Tarragona

Final

El Nàstic torna a perdre a casa.

Gelardo!

Tir des de l'interior de l'àrea que treu un defensor de l'Antequera amb el cap.

Canvi del Nàstic

Marxa Juanda i entra Gelardo.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Hugo Pérez.

Doble canvi del Nàstic

Entren Baselga i Álex Jiménez per Montalvo i Cedric.

Doble groga per a l'Antequera

La veu Antón i Luismi.

La mateixa tònica

No hi ha mig del camp. El Nàstic no crea i no genera...

Canvi de l'Antequera

Canvis de l'Antequera. Marxen Dos Santos i Gené per Biabiany i Destiny.

La té Abdallah!

Centre de Juanda que no remata Cedric. Se la troba Keyliane i el tir surt fora per poc.

Targeta groga per a l'Antequera

La veu Siddiki.

Comença la segona part amb canvis

Entra Sánchez per Félix. Del Nàstic marxen Mángel i Pol Cid i entren Enric Pujol i Abdallah.

Descans

S'ha vist un Nàstic decreixent. Inici fulgurant coronat amb el gol anul·lat, però el 0-1 en la següent jugada ha deixat a l'equip tocat.

Molts córner a favor, però res

Cinc en prota ja el Nàstic i, a banda del gol anul·lat, no aconsegueix crear perill. En aquest darrer, tampoc.

Sis minuts d'afegit

La primera part anirà al 51'.

Ho intenta el Nàstic

Més cor que idees.  S'ofega en la sortida de la pilota i no arriba amb criteri.

Targeta groga per a l'Antequera

La veu Destiny.

Pèrdues i més pèrdues

Arrisca massa el Nàstic en la sortida de la pilota des del darrere. La pressió de l'Antequera els ofega.

Salvada espectacular de Dani Rebollo

Gran jugada de l'Antequera. Perd la marca la defensa grana i mà a mà entre Ramos i Dani Rebollo. A l'àrea petita, Dani Rebollo es fa gran i salva el gol.

Ho intenta Montalvo

Xut des de la frontal que bloca la defensa rival.

Entren els dubtes

El gol ha deixat tocat a l'equip. Pèrdues perilloses al mig del camp i males associacions en atac.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Mángel. Falta perillosa a la frontal.

De l'1-0 al 0-1

Ataca l'Antequera per l'esquerra. Biabiany supera a Zoilo. Dani Rebollo atura el tir a boca de canó, però la jugada continua i Antón fa una centrada enverinada que es cola per sobre de Dani Rebollo.

Gol de l'Antequera

Anul·lat, no és gol

L'àrbitre diu que hi ha fora de joc de Pol Cid, que està a terra en el moment del xut de Santos i que interfereix en la jugada.

Golàs de Santos!

Córner de Jardí directament a la frontal perquè Santos l'engalti i clavi l'1-0. Protesta falta l'Antequera i ho revisa l'àrbitre.

GOOOOOOL DEL NÀSTIC!

Ataca el Nàstic

Es defensa bé l'Antequera, però la pilota no surt de l'àrea rival. Bé Pol Cid.

Córner a favor del Nàstic

El primer. La posarà Jardí.

Planta cara l'Antequera

Mou la pilota el rival grana buscant l'esquena de la defensa.

S'anima el Nàstic

Bons moviments de l'equip. Atent Montalvo.

La primera de Jaume Jardí

Refús que atrapa Jardí a la frontal. Tir de volea que surt fora per poc.

Comença el partit

Mou la pilota l'Antequera.

'Tifo' preparat del Nàstic

Orgull Grana, amb l'equip.

Tifo d'Orgull Grana.

Les colles reben l'equip

Pilars de les colles per rebre l'equip!

Rebuda especial

Els jugadors sortiran al camp amb un pilar de les quatre colles castelleres i també amb 'tifos' preparats per a l'ocasió.

Tornen Montalvo i Óscar Sanz

Els capitans grana tornen a l'equip després d'un partit de sanció. Montalvo a la medul·lar i Sanz a l'eix de la defensa.

El Nàstic torna a comptar amb el jove Pavón

El migcampista de la Pobla va debutar contra el Madrileño i ara espera a la banqueta. De Constantí al primer equip, Manuel Pavón continua sumant.

Osama Chit, del barri de la Floresta, esperarà a la banqueta

Entre les files de l'Antequera hi ha infiltrat un jove de la floresta. Osama Chit, criat al barri tarragoní, esperarà la seva oportunitat des de la banqueta.

Compte amb Siddiki

L'extrem Siddiki és l'home més perillós de l'Antequera. En el partit de la primera volta, va ser l'encarregat d'encarrilar el partit amb un doblet de gols. En els darrers duels fora de casa ha assolit dues assistències que han donat dues victòries a un club andalús que es desenvolupa bé lluny del seu estadi.

Banqueta visitant

Samu Pérez (PS), Dos Santos, Sánchez, Giménez, Gené, Parra, Rafa Diz i Oussama Chit.

Onze de l'Antequera

Alcover (P),  Antón, Barbu, Quintana, Félix Garreta, Aspra, David Ramos, Luismi, Biabiany Siddiki i Destiny.

Banqueta grana

Toni Fuidias (PS), David Alba, Pedro Alcalá, Keyliane Abdallah, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez, Enric Pujol, Marcos Baselga, Aitor Gelardo, Oriol Subirats i Manuel Pavón.

Onze del teu club Gimnàstic

Dani Rebollo (P), Sergio Santos, Hugo Pérez, Óscar Sanz (C), Ander Zoilo, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Pol Cid, Juanda Fuentes, Jaume Jardí i Cedric Omoigui.

Tot preparat per al Nàstic-Antequera

Dia gran, dia del 140è aniversari del club Gimnàstic de Tarragona. Jornada festiva des de les 11 hores a les instal·lacions de la Budallera que culminarà amb un partit clau per al Nàstic. Guanyar a l'Antequera és important per mantenir la distància amb el descens que ha escurçat la victòria del Torremolinos. A més, també suposarà un impuls moral per a una plantilla que va fer el primer pas contra el Madrileño.

