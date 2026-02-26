Futbol
Manuel Pavón, el constantinenc que capitaneja la Pobla i s'obre camí al Nàstic
El de Constantí, que sap el que és créixer i lluitar des del fang, es va guanyar el debut a la segona part contra l'Atlético Madrileño i va sumar bons minuts
El duel contra l'Atlético Madrileño va suposar la presentació d'un nou talent per al Nàstic. Manuel Pavón va fer el seu debut oficial amb el primer equip i ho va fer en una darrera mitja hora sòlida en la qual va ajudar a controlar el mig del camp del filial madrileny en un moment de màxima tensió. El de Constantí va jugar el seu segon partit de la setmana, després de disputar també el de Copa Catalunya i es va convertir en una nova alternativa per a Parralo, una oportunitat més que merescuda després d'anys de treball al filial grana.
Manuel Pavón Colombo és el capità i jugador insígnia de la Pobla de Mafumet. Als seus 22 anys, Pavón està completant el seu darrer any sub-23, un de decisiu per a la seva carrera i està demostrant la seva capacitat tant en la Pobla de Mafumet com, ara, amb el Nàstic. I si una cosa ha demostrat en la seva trajectòria és que és un pencaire i té la capacitat de creixement per merèixer l'oportunitat.
Pavón és un migcampista que funciona com a pivot posicional, que compta amb una gran sortida de la pilota i destaca en el joc combiantiu i en els duels. Aquestes qualitats l'han fet jugar com a central en moltes ocasions, deixant clar que té un perfil similar al d'Óscar Sanz. Com es diu ara en el món del futbol, Pavón és un jugador 'box to box', fort en les ajudes en defensa i amb arribada a l'atac. No és un jugador que tingui por a provar el xut a mitjana distància.
Pavón es va formar a la Floresta, on, en etapa juvenil, va incorporar-se al Nàstic de Tarragona. Des d'allà va començar a treballar de valent, escalant des de la Pobla de Mafumet B de Segona Catalana, treballant i treballant fins a obrir-se pas a la Pobla de Mafumet, on ha passat les darreres quatre temporades.
El tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, va destacar que «és un jugador que ha empès la Pobla durant moltes temporades. Sempre ha tingut un rol important i sempre un rendiment bo». L'entrenador el va definir com «un jugador versàtil en atac i defensa, amb molt bon peu i que aporta molt d'equilibri. Es mereixia l'oportunitat en el primer equip perquè està treballant molt bé».
La setmana passada va disputar al complet tot el partit de Copa Catalunya contra el Sabadell, un gran partit que va tenir el seu punt agredolç, perquè va el seu llançament de penal va sortir creu. Amb tot, va ser un dels més destacats del partit, un fet que Parralo va recompensar amb la convocatòria dissabte i, sense Montalvo i Sanz, el seu debut a la medul·lar. Contra el Madrileño també va tenir el seu protagonisme, va aportar calma i es va endur un cop al turmell que va merèixer la vermella per al filial madrileny, però l'àrbitre no es va atrevir.
Parralo ja ha demostrat que sempre dona oportunitats als jugadors que s'ho mereixen. Com Pol Cid, la Copa Catalunya va ser el seu escenari i el dia a dia la millor forma de convèncer el tècnic que és una bona opció. De fet, ja fa dos partits que està a a la convocatòria i, amb el rendiment mostrat contra el Madrileño, apunta que continuarà apareixent en el primer equip. I s'ho mereix.