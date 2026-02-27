FUTBOL
Osama Chit, de créixer jugant a la Floresta a enfrontar-se al Nàstic
El davanter va fer els seus primers passos al barri de Tarragona i encara ara el seu primer any a Primera Federació
L’Antequera visita Tarragona aquest diumenge, però comptarà amb un jugador que se sentirà com a local. Osama Chit, davanter del conjunt andalús, torna per primera vegada com a futbolista a la ciutat que el va veure créixer i serà una perillosa amenaça per als interessos del Nàstic.
Chit, d’origen marroquí, va arribar a Tarragona als 12 anys, després d’aterrar a Barcelona quan en tenia 7. Els seus pares es van instal·lar al barri de Torreforta, on encara resideixen avui dia i s’aproparan a l’estadi a veure el seu fill jugar. «Vaig arribar quan tenia 12 anys i recordo aquells anys com l’època daurada del meu futbol, perquè significava anar a jugar amb els meus amics cada cap de setmana, gaudir del futbol i amb els meus pares sempre animant a la grada», va destacar el davanter a Diari Més.
Els seus primers passos futbolístics els va fer a l’equip de la Floresta, on va fer amics que perduren i que també seran presents al Nou Estadi. Chit va ser avesat en el futbol de barri tarragoní. Un món potser poc conegut, però que comparteix gran competitivitat i serveix com una teranyina que uneix entre els joves de la ciutat. «Era de Torreforta, però m’agradava jugar a la Floresta. Guardo molts bons records de Tarragona, és quan vaig passar potser els millors anys», va apuntar.
La seva escalada en el món professional va ser als barris tarragonins, fins que, als 16 anys, va fitxar per l’equip de Vila-seca. Allà només va estar mitja temporada. «A la primera volta jo ja havia fet onze o dotze gols, així que em van arribar ofertes de molts equips, entre ells el Reus i el Nàstic, però em vaig decantar pel Girona», va explicar Chit.
Com la seva vida fins ara, va ser una aventura amb moltes aturades. «D’allà vaig marxar dos mesos a Polònia, després vaig tornar per jugar a Mallorca de Tercera Divisió. Vaig incorporar-me al Toledo, amb el qual vaig assolir l’ascens a Segona Federació». Puertollano, Tarancón, i Ursaria van ser les seves etapes, fins a fitxar pel Don Benito extremeny, on va anotar dotze gols el curs passat a Segona Federació. Aquesta xifra li va obrir pas als seus 25 anys cap a l’Antequera, el pròxim rival del Nàstic. Tot un camí obert a base de treball i lluita sorgida des de la Floresta.
Aquesta temporada ha disputat 19 partits amb l’equip andalús, marcant un total de 2 gols. «Tinc en el punt de mira el partit, perquè el de la primera volta me’l vaig perdre per sanció», va subratllar Chit. «Tornar a Tarragona és tornar a casa, els meus pares i amics estaran i aquesta és la meva motivació extra de cara al partit, a veure si el míster em dona minuts [riu]».
El davanter serà una de les amenaces de l’Antequera en un partit important per al Nàstic. Per Chit, el duel serà més que difícil «el Nàstic i té un planter preparat per pujar. Serà molt dur». Pel que fa a la posició a la taula, el davanter va treure ferro apuntant que «en aquesta categoria guanyes dos partits i estàs a dalt. Estic segur que aixecaran el vol».