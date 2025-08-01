Futbol
El Nàstic es tenyeix de groc per motius de patrocini
El club grana ha presentat avui la seva segona equipació per la temporada vinent en què destaca el color groc, el color corporatiu del seu patrocinador principal, Parlem
El Nàstic ha presentat avui la seva nova segona equipació per a la temporada 2025-2026, una aposta atrevida i simbòlica en color groc, que ret homenatge al seu patrocinador principal, Parlem Telecom. La nova equipació arriba al marc de l'acord de col·laboració amb Fútbol Emotion i sota el segell tècnic de la popular marca alemanya Adidas.
El nou disseny combina el groc viu amb detalls negres, que ressalten tant el patró isomètric del frontal com les línies verticals i horitzontals que perfilen la samarreta. El dorsal, amb la mateixa textura, reforça la continuïtat visual de l’equipament.
La samarreta manté l’essència del club amb símbols destacats: el logotip de Tarraco25, que commemora el 25è aniversari de la declaració de Tarragona com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, i l’escut monocromàtic en negre acompanyat de l’any fundacional, 1886, en honor als 140 anys que el club celebrarà el 2026.
L’equipació ja està disponible a la botiga oficial del Nou Estadi Costa Daurada i també a través del canal online. Els preus són de 69,99 € per a adults i 64,99 € per a nens. Els abonats de la temporada 25/26 podran gaudir d’un 10% de descompte en la compra presencial.