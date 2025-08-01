Mercat
Pau Martínez, Sergio Camus i Sergio Santos, presentats com a jugadors grana
El Nàstic va fer oficial ahir la incorporació de Jonnier Fernando Torres, que arriba cedit pel Patriotas Boyacá colombià
Després d’un inici de mercat replet de noves incorporacions, el club ja les està començant a presentar oficialment. Els primers a lluir la samarreta grana, van ser els defensors David Alba i César Morgado i el migcampista Mangel Prendes, que van ser presentats el dimarts. Ahir dijous, va ser el torn dels laterals Sergio Camus i Sergio Santos i el davanter Pau Martínez.
El primer a passar per la cadira de la sala de premsa del Nou Estadi Costa Daurada va ser Pau Martínez. L’extrem va explicar que ja coneixia l’ambient del Nou Estadi i no va tenir dubtes en venir: «Vaig assistir al partit contra el Málaga al play-off i també el dia del Múrcia. El Nàstic ha estat un equip que m’ha agradat sempre». Sobre la competència a la posició, va afirmar que «pel bé de l’equip —i sobretot en els clubs que volen estar al capdamunt de la taula—, és molt important que hi hagi molta competència».
Ahir, també va ser el torn del lateral dret, amb la presentació dels dos nous fitxatges a la posició. Sergio Camus va deixar clar des d’un principi que «no vinc aquí per cap altra cosa que no sigui aconseguir l’ascens». «No vaig dubtar ni un segon. Dir que no a un Nàstic de Tarragona no és viable», va afegir.
El curs passat, va compartir equip amb l’exjugador grana Marc Trilles i el torrenc Marc Álvarez i va assegurar que li van dir que no s’ho pensés dues vegades: «Sobretot Trilles em va posar el Nàstic pels núvols. Em van dir que anés a Tarragona, gaudís i busqués el que ells no van poder aconseguir».
Per la seva banda, Sergio Santos va explicar que «el Nàstic sempre ha estat la meva única opció» i creu que «puc aportar moltes coses bones a la defensa: solidesa i un contra un als duels. Faré el que pugui perquè la porteria es quedi a zero el màxim de partits que pugui».
Sense drets televisius
Queda poc més d’un mes perquè comenci la Primera Federació i encara no hi ha cap comunicació oficial sobre els drets de televisió de la competició durant aquest curs. El president del Nàstic, Lluís Fàbregas es va mostrar preocupat amb la situació: «ens preocupa no donar un valor superior als drets televisius de Primera Federació». «A hores d’ara no tenim notícies reals sobre un avenç ni que assegurin més ingressos pels 40 equips que formem part d’aquesta categoria», va afegir.
«L’arribada de LaLiga en la comercialització dels drets serà un pas endavant. Fa temps que nosaltres vam demanar que LaLiga entrés en joc i que els drets televisius estiguessin en mans de professionals», va afirmar. El president es va mostrar esperançat amb el fet que «la Primera Federació se sumi al paquet de LaLiga Hypermotion i la Copa del Rei» i espera que es resolgui tot plegat com més aviat millor.
Fernando Torres, oficial
El Nàstic va fer oficial ahir la incorporació de Jonnier Fernando Torres. El migcampista, que estava de prova amb el primer equip de fa setmanes, arriba cedit pel Patriotas Boyacá per un curs.