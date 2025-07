El Nàstic presenta la samarreta local per la nova temporada 2025/2026

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

El Nàstic ja té nova samarreta local per la temporada 2025/2026, que tot just ara comença. El club tarragoní va presentar ahir a través de les xarxes socials un primer equipament que, en general, ha convençut força l’aficionat grana. El disseny ha estat una aposta segura, elegant i sòbria que, sota el lema «Patrimoni», evidencia el fort vincle entre el Nàstic i la seva ciutat, Tarragona.

La samarreta, d’un to més aviat vermellós que no pas el grana representatiu del club, presenta un disseny llis amb les habituals tres línies blanques de la marca Adidas a cadascuna de les mànigues. A més, el coll, els laterals i algunes vores també presenten detalls de color blanc. La novetat més gran és l’escut, que enguany commemora el 140è aniversari de l’entitat i recorda l’any de fundació del club, el 1886.

El lema «fins al final» i la bandera tarragonina encapçalen la part posterior de la samarreta. El patrocinador principal continua sent Parlem Telecom, acompanyat de Hyundai Augusta Car a la màniga esquerra i MGC Mútua, a la part inferior del revers.

A tots aquests detalls, a més, s’hi suma el logotip de Tarraco25, que commemorà els 25 de la declaració de Tarragona com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. La samarreta ja es pot comprar per 69,99 euros, però els abonats de la temporada 2025/2026 poden gaudir d’un 10% de descompte.