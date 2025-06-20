Futbol
Luis César: «Anem a Donostia a fer-los passar el pitjor partit de la seva vida»
L’entrenador del Nàstic ha assegurat que hi haurà canvis a l’onze inicial i confia en remuntar l’eliminatòria
L’entrenador del Nàstic de Tarragona, Luis César, ha comparegut davant dels mitjans en la prèvia del decisiu partit davant de la Real Sociedad B, corresponent a la tornada de l’eliminatòria final del play-off d’ascens a Segona Divisió. El tècnic grana s’ha mostrat convençut que el seu equip pot remuntar l’eliminatòria i aconseguir l’ascens.
“L’escenari és clar: hem de guanyar per més de dos gols en els primers 90 minuts”, ha explicat amb determinació. El Nàstic va caure en l’anada (1-3) al Nou Estadi, i està obligat a firmar una gesta a Donostia. “Ja els vam guanyar aquest any una vegada, així que ara cal fer-ho una altra vegada, però amb més contundència,” ha assenyalat.
Luis César ha reconegut que el vestidor ha superat el cop emocional del partit d’anada: “Hem vençut les pors i les amargors. Estem al màxim. Aquest és el partit més important de l’any per a nosaltres”. Sobre el plantejament tàctic, el tècnic ha deixat clar que vol veure un equip amb verticalitat i eficàcia. “M’agradaria veure un Nàstic com el de l’altre dia, que va arribar a l’àrea 22 vegades i en va rematar 14. Però necessitem més encert i menys desgràcies. Generem per marcar tres gols, no només un,” ha lamentat.
Conscient dels errors defensius comesos, no ha buscat culpables individuals: “No em quedo amb l’últim que falla. Cal estirar la pel·lícula 30 segons abans del gol. Vam estar malament tots, i l’hem treballat”. En aquest sentit, ha anticipat canvis a l’onze inicial: “Alguns jugadors que van sortir de titulars l’altre dia no ho faran aquesta vegada. Sortiran després per ajudar-nos des de la banqueta”.
La pressió, segons Luis César, està del costat rival: “Ells tenen tot que perdre i nosaltres, tot que guanyar. Els farem passar el pitjor partit de la seva vida”. Amb referències a remuntades històriques al futbol català, el tècnic ha volgut desdramatitzar el repte: “No és una proesa guanyar per dos gols. Ho han fet molts equips abans”.
Finalment, ha destacat l’actitud de l’afició grana: “El Nàstic és com un bon púgil: va a la lona, però s’aixeca. Ha patit molt, però sempre torna. Volem aconseguir l’ascens per ells”. El Nàstic es jugarà el seu futur aquest diumenge a les 20:00h a Zubieta. La missió és difícil, però no impossible. L’equip viatja amb fe, motivació... i la mirada posada en Segona Divisió.