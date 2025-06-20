Futbol
El Nàstic de Tarragona, encarregat d’un últim miracle per omplir els cors d’una ciutat
Diumenge, els de Luis César han de guanyar de tres gols contra el Sanse per celebrar l’ascens
Un intent més. O el Nàstic ascens a l’Olimp amb una gesta per a la història del club grana, o descendirà de nou als inferns de la Primera Federació amb les conseqüències adients. No hi ha més. Després de l’1-3 patit al Nou Estadi Costa Daurada, el conjunt de Luis César ha de guanyar a la Real Sociedad B a Zubieta per tres gols de diferència per certificar l’ascens a la Liga Hypermotion.
Durant tota la setmana, els nastiquers han anat virant entre creure i no creure com quan una persona li va arrencant pètals a una margarida. Amb tot, amb el pas dels dies la confiança en els jugadors ha quedat plasmada, però ara toca demostrar-ho sobre la gespa. El conjunt grana va caure en el partit d’anada pels seus propis vicis. Els errors defensius grana van facilitar la golejada que deixa ara un còmode coixí al filial basc. El primer pas de cara a assolir la remuntada és recuperar la versió sòlida en defensa que ja es va veure a l’estadi Enrique Roca amb la patida victòria contra el Real Murcia.
El Nàstic necessita una nova nit màgica i també s’encomana als seus puntes estrella. Antoñín Cortés, Víctor Narro i Pablo Fernández s’han convertit en el pal de paller de l’atac grana i s’espera que tornin a l’onze, de la mateixa manera que Marc Montalvo, que va ser el millor jugador de l’encontre abans de la seva substitució. A partir d’aquí, el tècnic grana haurà de completar un onze en el qual s’esperen canvis, tal com va avançar en la roda de premsa posterior a la derrota.
Els grana compaginaran l’estil de control de joc de Luis César, amb la necessitat de donar una sacsejada al marcador ben aviat. De fet, el partit serà tot una partida d’escacs a nivell psicològic en la qual, si el Nàstic colpeja aviat, podria provocar nervis en un filial amb jugadors joves i amb poca experiència amb gestionar situacions límit després de veure’s amb l’eliminatòria guanyada.
Tornen Goti i Mariezkurrena
Mikel Goti i Arkaitz Mariezkurrena tornaran a estar disponibles per Iosu Rivas després de perdre’s l’anada al Nou Estadi. Els dos jugadors han sigut els referents del Sanse durant tot el curs.
Goti ho va ser des del punt de vista golejador, perquè suma 14 dianes i 4 assistències amb la majoria de gols aconseguits per obrir la llauna. De fet, el Nàstic ja el va patir a Zubieta amb un xut potent des de l’exterior. D’altra banda, Mariezkurrena es preveu com un problema particular per a la defensa grana, perquè la seva velocitat i el bon posicionament al camp fa que durant el curs trenqui la línia defensiva en un tres i no res.
Contra la lògica
L’última vegada que el Sanse va perdre per més de tres gols va ser el 17 de setembre de 2022 contra l’Intercity. De fet, aquesta temporada no ha caigut per més d’un gol mai, el que vol dir que el filial basc és un equip regular i ben treballat.
Els grana han d’anar contra aquesta la lògica. La mateixa que deia que no eliminarien al Real Murcia en un estadi amb 30.000 persones. Això sí, té un motiu de pes que un equip filial no pot omplir. El Nàstic ha d’afrontar aquesta última lluita per obrar un miracle que ompli els cors de tota una ciutat.