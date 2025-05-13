Futbol
Luis César es presenta com a nou tècnic del Nàstic: «Ho donaré tot perquè l'equip aconsegueixi el millor»
César apunta que es troba «una plantilla en shock» i destaca que el repte de l'ascens «és una motivació, si no fos així no hauria vingut»
El Nàstic de Tarragona ha començat una nova era aquest dimarts. Luis César ha començat oficialment el seu tercer regnat a la banqueta grana amb el seu primer entrenament. A més, també va tenir les primeres paraules com a entrenador del Nàstic i va destacar que «és un honor defensar l'escut d'aquest club, entrenar aquest equip, l'afició i tot. Que quedi clar que ho donaré tot perquè l'equip aconsegueixi el millor».
La decisió d'acceptar el Nàstic va ser fàcil per a Luis César: «No comptava amb la trucada de Javi Sanz el diumenge. Però no m'ho vaig pensar. Això sí, tenia clar que si no és el Nàstic no vinc. Aquí no em trobo una porta freda, em trobo un club, uns dirigents i una afició que conec. El carinyo a aquest club és molt gran, tot i que no m'agrada parlar del passat, sigui gloriós o horrorós. Ara mateix soc un altre Luis César, hi ha jugadors a la plantilla que encara estaven al bressol quan vaig ascendir a l'equip a Primera Divisió». De fet, l'entrenador va anar més enllà i va destacar que «si és el Nàstic vinc tot i que hagués de lluitar per sortir del descens. El més important per a mi és que m'han trucat i senten que necessiten que vingui. Si no fos així no vindria».
El tècnic gallec va destacar que «em trobo una plantilla en shock i és normal. Ha marxat un home de club, estimat pels jugadors i ha sigut un impacte. Som homes de futbol, hem de ser pragmàtics». César va destacar que coneix bé a la plantilla grana i que, en aquesta temporada, ha vist molts partits de l'equip: «Conec i no conec els jugadors. He treballat amb Joan Oriol i Alberto Varo, però els contextos són uns altres i les persones són unes altres. Però conec a tots els jugadors. He vist com es guanya a l'Amorebieta, com es guanya al Zamora i com es perd a Andorra. He vist tot, però no conec l'hort. Avui he començat a sentir l'aroma de les flors, la química dels jugadors i començo a sentir el seu futbol i la seva manera de competir».
Finalment, César va destacar que el seu pla «és que l'equip jugui al que jo vulgui i els ingredients són agressivitat, compromís, força, mental i energia, perquè el resultat sigui una conseqüència». En aquest sentit, César va indicar que la identitat de l'equip sigui «bo amb la pilota a camp propi i contrari, agressiu en camp contrari i sòlid al darrere. Vull moltes coses i ho donaré tot per aconseguir-ho. Espero que dissabte es puguin veure en el primer partit».
Arnau Montreal Quesada
Pel que fa a l'objectiu, l'ascens, César va deixar clar que «és una motivació, si no no vindria».