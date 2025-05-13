Futbol
Lluís Fàbregas, sobre la destitució de Dani Vidal: «És una decisió complexa i valenta, el més fàcil seria deixar a veure què passa i la tendència era negativa»
El president executiu del Nàstic va destacar que «tots sabem per què estem aquí, el repte i l'esforç pressupostari i tothom és conscient dels resultats que han de sortir»
La destitució de Dani Vidal del Nàstic de Tarragona ha sigut marcada «pels resultats esportius» i «una tendència negativa que ens feia mirar més enrere que al davant», segons ha destacat el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas durant la roda de premsa de presentació de Luis César com a nou tècnic grana.
El president del Nàstic ha sigut clar i ha subratllat que «ha sigut una decisió dolorosa. S'ha pres a petició de la direcció esportiva i amb unanimitat del Consell d'Administració per tal de canviar la dinàmica. Tots sabem per què estem aquí, del repte i l'esforç pressupostari que s'ha fet per aconseguir-ho. A partir d'aquí, tothom és conscient dels resultats que han de sortir». A més va afegir que «estem en una posició dèbil, no estem classificats per al play-off i la tendència és negativa, en les darreres jornades ens hem allunyat dels objectius, no només de ser primer, sinó també de la segona i tercera posició, mirant més enrere que al davant».
Fàbregas va remarcar que «ha sigut una decisió complexa i difícil, però també valenta pel risc que s'assumeix. El més fàcil hauria sigut deixar veure que passa i si no es fa, tornar-ho a intentar. Fa massa anys que el Nàstic està fora del futbol professional. Tothom demana ser-hi i cal confirmar-ho en el camp».
En aquest sentit, el president del Nàstic va destacar que la destitució de Dani Vidal «és només pels resultats esportius» i va agrair «l'entrega, la feina i l'estima total i absoluta en totes les categories que ha format part Dani Vidal. És part de la història del club i no tinc cap dubte que tornarà». En els resultats esportius que van donar pas a la destitució, Fàbregas va aclarir que es tracta de «la mala dinàmica fora de casa» i els resultats recents.
Finalment, el president grana va destacar que «després de l'entrenament d'aquest dimarts he comunicat el perquè s'ha pres la decisió als jugadors. Tots som culpables, president, consellers, direcció esportiva i jugadors. Tenim la millor plantilla de la categoria i així ho creiem. La barreja de veterania, joventut i il·lusió ens ha de donar l'ascens».
Javi Sanz ho ratifica
El director esportiu del Nàstic, Javi Sanz, va subratllar els motius plantejats pel president grana i va destacar que «hem de ser realistes, encara no hem tancat el play-off i no podem estar pendents dels nostres perseguidors. Teníem poc marge, però era una decisió que s'havia de prendre per arribar en les millors condicions per afrontar un play-off».
Pel que fa al cos tècnic, Sanz va confirmar la continuïtat de Juan Vizcaíno com home fort per a Luis César, així mateix de la incorporació de Yuriy Storozhuk com a analista. Yuriy ja va assumir aquesta posició en les etapes de Raül Agné i Iñaki Alonso i formava part del Planter Grana.