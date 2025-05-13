Futbol
L’afició i la plantilla, amb Dani Vidal: «Un dels nostres»
Una cinquantena de nastiquers van ser presents ahir per acomiadar-se amb càntics de suport i una pancarta
Dani Vidal és una figura molt estimada per l’entorn del Nàstic de Tarragona. Així va quedar palès ahir després de la roda de premsa oficial del seu acomiadament quan una cinquantena de nastiquers el van esperar a les portes del Nou Estadi Costa Daurada. Emocionat, Vidal va rebre l’escalf dels aficionats presents que l’esperaven amb bengales, càntics de suport i una gran pancarta en la qual es llegia: «Un dels nostres».
Tampoc va faltar la plantilla del Nàstic de Tarragona. Els jugadors grana, gairebé al complet, van acompanyar Vidal i van ser representats pel seu capità, Joan Oriol, que va tenir unes paraules per al tècnic: «Hem viscut moltes coses junts. T’ho he dit personalment i ho faré ara en públic, t’has guanyat el respecte de tot el món i has dignificat la professió dia a dia amb valors i compromís, només tinc paraules d’agraïment», va destacar Oriol. A més, el capità grana va destacar que «Feia molts anys que no veia a la gent tan enganxada amb l’equip. Des de l’ascens a Primera Divisió que no es veia a la ciutat tan motivada amb l’equip i part de la culpa la tens tu. L’afició està amb tu, amb el Nàstic i amb els jugadors, moltes gràcies pel que has fet i et desitjo tota la sort possible».
Futbol
Les millors imatges del comiat de l'afició a Dani Vidal
Redacció
La resta de jugadors grana també van ser presents i van tenir les seves paraules per les xarxes socials. Jaume Jardí va destacar per Instagram que «gràcies per tornar la il·lusió que es va perdre durant anys. Ets la persona que més representa al Nàstic i personalment gràcies pel teu suport en aquests dos anys». Pablo Fernández es va afegir apuntant que «gràcies per cada dia des que vaig arribar fins avui. Ho has fet tot més fàcil i has tornat a Tarragona la il·lusió que mereixia. El futbol et deu una». Un missatge, el de la il·lusió, que van compartir més jugadors del Nàstic com Óscar Sanz, Antoñín, Roberto Torres i Víctor Narro, entre altres, que també van voler agrair a qui va ser el seu míster.
Emoció i bengales
A la sortida de la roda de premsa oficial, Dani Vidal va ser esperat per una cinquantena d’aficionats, qui van encendre bengales mentre corejaven el seu nom. El tècnic grana es va detenir per abraçar i saludar a tots els presents, deixant una imatge emotiva i un últim record abans d’abandonar les instal·lacions que van ser la seva casa durant molts anys. Tot i que Vidal va apuntar que tornarà i aviat: «No em farà falta que em convidin, els carnets de soci encara els tinc i estarem aquí animant i desitjant que aconseguim l’objectiu».
Nàstic
Bengales i càntics de suport: el multitudinari i càlid comiat de l'afició grana a Dani Vidal
Pep Santos Alasà