Futbol
Bengales i càntics de suport: el multitudinari i càlid comiat de l'afició grana a Dani Vidal
Un grup d'aficionats ha mostrat el seu agraïment i suport al tècnic tarragoní cessat ahir
Dani Vidal s'ha acomiadat aquesta tarda del Nàstic de Tarragona, després de ser destituït ahir al vespre arran de l'empat de l'equip grana en la visita del Lugo al Nou Estadi Costa Daurada.
Un grup d’aficionats s’ha concentrat al camp annex del Nou Estadi per acomiadar el tècnic tarragoní, que fins ahir dirigia l’equip. L'acte ha estat carregat d’emotivitat, amb càntics de suport i mostres d’agraïment cap a l’entrenador que, la temporada passada, va estar a punt d’assolir l’ascens, i que enguany mantenia el Nàstic en zona de Play-off.
Nàstic
Juan Vizcaíno serà la mà dreta de Luis César Sampedro al Nàstic
Pep Santos Alasà
Amb el rostre visiblement emocionat, Dani Vidal ha escoltat com els seguidors corejaven el seu nom. Alguns jugadors de la plantilla presents, acompanyàven els càntics amb aplaudiments, tal com també ho feia el mateix. Dani Vidal. També s’han encès bengales que han intensificat el comiat i l’ambient de reconeixement al tècnic.
Nàstic
El Nàstic destitueix a Dani Vidal i s’encomana a Luis César Sampedro per assolir l’ascens
Arnau Montreal Quesada