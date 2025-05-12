Futbol
Juan Vizcaíno serà la mà dreta de Luis César Sampedro al Nàstic
El de la Pobla de Mafumet agafarà el rol que abans complia Ivan Moreno
Després del cessi de Dani Vidal a la banqueta del Nàstic i la contractació de Luis César Sampedro per a dirigir l'equip, el Nàstic va veient la confecció de l'equip de cara al futur. Amb la sortida de Dani Vidal, Ivan Moreno ha anunciat avui que tampoc continuarà a la banqueta grana i el seu substitut serà, tal com ha avançat el Diari de Tarragona, Juan Vizcaíno.
Vizcaíno, que es va incorporar al cos tècnic de Dani Vidal durant aquesta temporada, farà una passa endavant per acompanyar a l'heroi de l'últim ascens grana a Primera, Luis César, i ser la seva mà dreta de cara al tram final de temporada.
Vizcaíno va defensar la samarreta del Nàstic, com a jugador, en més de 100 partits oficials. Com a entrenador, va ser el segon de Santi Coch a la banqueta de La Pobla de Mafumet i posteriorment va formar part de l'staff tècnic del 'Cholo' Simeone a l'Atlético de Madrid durant 8 temporades, conquistant diversos títols.