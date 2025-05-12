Futbol
El Nàstic destitueix a Dani Vidal i s’encomana a Luis César Sampedro per assolir l’ascens
El tècnic complirà la seva tercera temporada al club i ha signat pel que resta de curs i el següent
Luis César Sampedro és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona: El Consell d’Administració va moure fitxa ahir al vespre i va comunicar la destitució del fins ara tècnic grana. Dani Vidal s’encomana al tècnic gallec, que complirà la seva tercera etapa al club, per assolir el repte de l’ascens de la categoria.
Després de l’empat a 2 al Nou Estadi contra el Lugo, la direcció grana ha decidit posar fi a l’etapa de Dani Vidal a la banqueta grana. Malgrat que el Nàstic es manté en posicions de play-off, el fet d’haver perdut oportunitats per l’ascens directe amb les derrotes a León i a Andorra i el cop que va suposar l’empat a l’últim minut contra el conjunt gallec dissabte ha provocat el canvi a la banqueta. Ara, a dues jornades per al final de la categoria, Luis César agafarà les regnes de l’equip per assolir la gesta. César ha signat pel que resta de temporada i també per a la següent, la 2025-2026.
El tècnic de Vilagarcía de Arousa té el nom registrat a la història del Nàstic. Luis César Sampedro va ser l’entrenador que va assolir l’històric ascens a Primera Divisió ara fa gairebé 20 anys, el curs 2005-2006, una temporada miraculosa que encara està al record de molts nastiquers. A més, Luis César també va complir una segona etapa a Tarragona el 2010. Llavors, el Nàstic el va cridar per substituir a César Ferrando i va certificar la permanència a la categoria. A banda dels 94 partits com a tècnic tarragoní en dues etapes, Luis César també va sumar dos ascensos a la categoria de plata: 2003-2004 amb el Racing de Ferrol i el curs 2013-2014 amb l’Albacete; i a la màxima categoria amb el Real Valladolid, el més recent, la campanya 2017-2018. El seu últim equip com a entrenador va ser, curiosament, el CD Lugo, on va dirigir 8 partits la temporada 2020/2021.
La direcció grana s’ha encomanat a Luis César per repetir la història i lluitar per l’ascens de categoria. De moment, el repte del gallec serà certificar primer el play-off, un objectiu que està només a una victòria de distància. Dimarts, el tècnic gallec realitzarà el primer entrenament amb l’equip grana i s’estrenarà aquest dissabte contra la Gimnástica Segoviana a domicili.
Dani Vidal tanca l’etapa
El tècnic tarragoní tanca una etapa de tres temporades a les ordres del primer equip del Nàstic i 14 dins de l’entitat grana, començant a l’infantil B fins a la banqueta del primer equip. Dani Vidal va aterrar a la banqueta grana el 27 de febrer del 2023 per substituir a Iñaki Alonso. Aquell curs va ser el segon entrenador tant de Raül Agné com del mateix Iñaki Alonso. Llavors, Dani Vidal va aconseguir 6 victòries 4 empats i 3 derrotes que van aixecar un equip que estava mort i a tocar del descens de categoria, per assolir l’objectiu de la permanència i la classificació a la Copa del Rei.
El curs passat, que va ser el primer planificat des de l’estiu, va quedar-se a les portes de l’ascens després d’una temporada màgica amb 20 victòries, 10 empats i 8 derrotes. El conjunt grana va mostrar una fiabilitat que el va mantenir líder durant el primer tram de curs, tot i que a la segona volta, el projecte del Deportivo de la Coruña, amb un equip superior en nom i en pressupost va acabar amb l’ascens directe. Els grana van entrar al play-off en segona posició i van superar partits difícils com l’eliminatòria contra el Ceuta. Finalment, després d’una gesta, el somni de l’ascens es va acabar a la pròrroga contra el Málaga al Nou Estadi.
Després d’aquest cop dur a nivell anímic, Dani Vidal va liderar el projecte mantenint-lo sempre competint a la part alta de la classificació, però lluny de la primera posició que donava l’ascens directe. El fet de desaprofitar oportunitats que podrien haver apropat al Nàstic a aquesta posició, com la derrota contra la Cultural Leonesa i, la més recent, contra l’Andorra, van ser sensibles i la dinàmica recent d’una victòria en els darrers quatre partits han provocat el canvi a la banqueta.