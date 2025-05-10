Futbol
Joan Oriol: «Jo soc l’encarregat dels penals, però és una cosa que parlem al camp. Antoñín es veia amb confiança»
El capità grana va expressar que els gols eren «dues accions evitables»
El capità del Nàstic, Joan Oriol, va admetre els errors defensius de l’equip en les accions dels gols del Lugo. «Estar clar que ens hem deixat empatar el partit. Són dues accions evitables», va dir el defensa.
«Hem anat molt accelerats, els hem regalat el punt. N’hem d’aprendre. El futbol cada setmana t’ajuda a corregir detalls», va afegir el capità.
La fragilitat defensiva condemna el Nàstic (2-2)
Oriol Castro
Sobre el penal, Oriol va explicar que depèn el partit deixa xutar als seus companys. «Antoñin es veia amb confiança. Li he deixat i per desgràcia ha fallat, però no hem empatat per culpa seva», va dir. «Soc el responsable dels penals, no ha pogut ser. És queda allí. No ho parlem amb Dani Vidal, ho parlem al camp. Roberto també es veia per xutar-lo», va indicar el capità.
Dani Vidal: «Els dos punts els hem perdut nosaltres»
Oriol Castro
De cara al pròxim partit, al camp de la Gimnàstica Segoviana, Oriol es va mostrar «convençut». «Hem de guanyar. Fora de casa hem de donar una passa endavant. Sobretot per assegurar el play-off. Ningú ha de deixar de creure», va expressar.
Oriol ha marcat el seu cinquè gol aquesta temporada. «És l’etapa més golejadora meva. Tot el que sigui ajudar el club, jo satisfet», va concloure.
Roberto Torres també va atendre els mitjans després del partit. El navarrès va fer una valoració del resultat crítica. «Estàvem fent un partit seriós i complet. Havíem d’intentar ampliar el marcador. El futbol té aquestes coses. Hem de donar valor també de la ratxa de victòries que teníem a casa», va expressar. «Estem bé de cara al tram final de la temporada», va afegir.
Torres també es va proposar per xutar el penal. «Oriol ens ho ha proposat. A mi no m’agrada discutir al camp, no és una bona imatge. No he tingut cap problema perquè xutés Antoñín i hi he confiat. Són coses que passen al futbol. És una anècdota que s’ha de quedar allí», va dir el migcampista.
El navarrès també va expressar que va sentir que va fer el millor partit des que és jugador del Nàstic. «M’he trobat molt bé. Físicament cada cop millor. Estic aquí per aportar la meva experiència. Treballo molt entre setmana i estic content. Però això no val res si l’equip no guanya», va reblar.