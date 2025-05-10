Futbol
La fragilitat defensiva condemna el Nàstic (2-2)
El conjunt grana va deixar perdre un 2-0 a favor i va acabar empatant a casa contra el Lugo
El Nàstic té dues cares. Fora de casa i a casa. I a la defensa i a l'atac. El conjunt grana va deixar perdre un 2-0 a favor i va acabar empatant contra el Lugo als últims minuts. Dani Vidal va fer pocs canvis a l'onze inicial. La principal novetat ha sigut la tornada de Roberto Torres a la titularitat en detriment de Concha.
El partit va arrencar elèctric, amb un Nàstic molt actiu que volia imposar el seu joc amb una pressió alta. Roberto Torres trobava espais entre línies i Pablo rematava amb perill una bona centrada al minut 4.
Tot i això, el Lugo buscava l'error local ben ordenat i en una transició Gorka Pérez va tallar de forma destralera l'acció visitant i va rebre la targeta groga al minut 7. De bon inici, el central ja jugaria condicionat. El Gimnàstic buscava la banda esquerra amb ímpetu, però Migue Leal no s'entenia amb Rebollo en un rebuig i va estar a punt de marcar-se en pròpia. El lateral va arreglar el seu error i en una jugada individual va rebre una dura falta, provocant la primera groga visitant, al davanter Mendoza.
L'àrbitre va posar el llistó de les targetes molt baix i Narro rebia al minut 21 la tercera groga del partit. Amb el pas dels minuts, el Nàstic es va anar espessint pels errors en les últimes passades. Però enmig d'una tarda grisa al cel, una passada de Gorostidi entre línies a Antoñin va trencar el mur gallec.
El davanter andalús va controlar amb delicadesa la pilota i va rematar creuat al fons de la xarxa. Amb només mitja hora de joc, el Nàstic ja manava. El colegiat continuava amb el seu partit particular i ensenyava una altra groga a un central del Lugo al minut 35, en una falta sense més.
Però el Nàstic continuava concentrat amb una pressió alta que donava els seus fruits. A partir d'una recuperació a camp contrari, una bona centrada de Migue Leal la va rematar a l'altre cantó Joan Oriol, amb el cor de capità, i va pujar el segon al marcador. El Nou Estadi Costa Daurada xalava. Igual que Roberto Torres, que feia una passada espectacular a Migue Leal, cada cop més protagonista, que estava a punt de fer el tercer. Així s'arribava a la mitja part en una tarda que es prometia feliç per a l’afició grana.
A la segona part, el principal repte del Nàstic era no relaxar-se i gestionar l'ansietat pel marcador advers del Lugo. Els visitants van intensificar la seva pressió i, si el Nàstic superava la primera línia gallega, trobava espais per atacar. Un Oscar Sanz pletòric desfeia els tímids atacs del Lugo i fins i tot robava pilotes que estaven a punt d'acabar en gol.
El partit es trencava i s'obrien espais. Els dos equips els aprofitaven i Rebollo va parar un u contra u molt clar. Però el porter aragonès no va poder fer res en una rematada de cap col·locada de Lizancos. La defensa va ser massa tova i al Nàstic li tocava patir en un partit que tenia força controlat. Entrava Concha per Narro.
Enmig dels dubtes, Antoñín continuava sent un punyal, tot i que fallava en les decisions finals. En una acció individual va provocar un penal per mans del defensor del Lugo. Però l'andalús va xutar amb poca carrera la pena màxima i Lavin va endevinar les seves intencions. Tot i l'error, Antoñín va marxar ovacionat a la banqueta.
Dani Vidal va moure la davantera i van entrar Alex Jimenez i Marc Fernandez. Roberto Torres també va abandonar el terreny de joc en un dels seus millors partits a Tarragona. Fins als últims cinc minuts Dani Vidal no va canviar la defensa. Migue i Gorka Pérez, amb molèsties, van marxar del camp i van entrar Pol Domingo i Antonio Leal.
El Lugo amenaçava la porteria grana i la tensió al temple creixia. Fins que va explotar. Pilota bombada a l'àrea grana en temps d'afegit. La defensa no la rebutja després de diverses lluites i Afriyie la va caçar per afusellar Rebollo. La fragilitat defensiva condemnava el Nàstic, que va tenir una falta a última hora per obrar el miracle, sense èxit. Una gran oportunitat perduda per amarrar el play-off de forma definitiva.