Futbol
Dani Vidal: «Els dos punts els hem perdut nosaltres»
L’entrenador grana es va mostrar molest perquè Joan Oriol no llancés el penal
Dani Vidal es va mostrar enfadat i dur després de l’empat 2-2 contra el CD Lugo. «El que més em molesta és el com hem empatat el partit. Els dos punts els hem perdut nosaltres», va reblar l’entrenador. Vidal va lamentar que els seus jugadors no tanquessin el partit i que no aprofitessin les ocasions clares que van tenir per matar l’encontre.
«Quan no tanques el partit, jugues amb la sort. Són uns punts que no podem perdre tal com ha anat tot», va sentenciar. «El partit s’ha tornat una mica boig i hem intentat mantenir el control amb Roberto Torres al mig. Hi ha hagut ocasions clares on no hem ni xutat», va lamentar.
L’ocasió més clara va ser el penal fallat per Antoñín. «Joan Oriol és el llançador. Però el futbol és dels futbolistes», va dir Vidal. Pel que fa a la fragilitat defensiva, el tècnic va expressar que el gol encaixat al final del partit és «la gota que vessa el got». «Quan fas certes coses malament, a vegades t’ho mereixes. Hi ha hagut accions controlables que no hem resolt bé», va exposar Vidal.
Per la seva banda, l’entrenador del Lugo, Álex Ortiz, es va mostrar satisfet amb el punt aconseguit. «És un camp molt difícil. A la primera part hem comès moltes errades, però a la segona meitat hem pogut capgirar el partit. Hi hem confiat», va concloure.