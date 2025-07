Dani Vidal: «El Sestao no ha rebut un gol de córner en tota la temporada»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la trenta-unena jornada del campionat de Primera Federació. Un Nàstic en un gran estat de forma visita Sestao amb ganes d'allargar el seu bon moment i seguir mirant cap endavant al tram més important de la temporada. El partit es disputarà dissabte a les 18:00 h al Municipal Las Llanas de Sestao.

Què esperes del partit contra el Sestao? Com està l’equip?

«Sabem el que suposa jugar al camp del Sestao: un estadi especial, amb dimensions una mica més reduïdes i una gespa que, segons el dia, pot condicionar molt el joc. Esperem que no plogui demà, perquè això també pot influir molt. Ens esperem un partit molt competitiu. El Sestao, tot i que ha patit més aquesta temporada, a casa és fort i juga amb el suport de la seva afició. Nosaltres estem en un bon moment i volem donar-li continuïtat. Coneixem les particularitats del duel i hi anem amb garanties, amb il·lusió i amb moltes ganes de sumar els tres punts.»

Com afronteu aquesta recta final de temporada?

«Com sempre. Ens centrem en el partit de demà, com si fos l’únic que quedés. És cert que cada vegada queden menys punts, però hem viscut com en només cinc jornades la percepció pot canviar completament. Hem mantingut sempre la calma, i a mi m’agrada ser una persona equilibrada, sense grans alts ni baixos. Per això, estem centrats únicament en el partit de Sestao.»

Quina és la situació a la infermeria?

«Juncà s'incorporarà totalment amb el grup la setmana vinent, està evolucionant bé i ha fet parts dels entrenaments. Pablo també avança correctament. Pol Domingo, en canvi, va tenir unes molèsties dilluns i, tot i que esperem que sigui un tema lleu, no estarà disponible demà.»

S’ha superat el rècord golejador del Nàstic, s’ha parlat prou del vostre rendiment ofensiu?

«Estem contents. El nostre objectiu sempre és generar el màxim nombre d’ocasions i minimitzar-ne les que rebem. L’any passat vam ser molt sòlids al darrere i vam tenir el premi del Zamora. Aquesta temporada és diferent: els partits estan sent més oberts i veiem resultats amb molts gols cada jornada a tota la categoria. Potser no estem sent tan fiables defensivament, però ho hem compensat amb més capacitat ofensiva. Al mercat d’estiu ja vam fer una aposta per guanyar versatilitat a dalt, i estem satisfets. Tot i això, sempre hi ha marge de millora.»

Sense Pablo Fernández ni Narro, confies que els altres jugadors ofensius continuïn aportant?

«Tots els jugadors estan responent molt bé. A l’últim partit, en el minut 60 vam fer una sèrie de canvis a la línia de mitges puntes i tots els que van entrar van estar a gran nivell. Estem gestionant molt bé els minuts, sobretot en les posicions ofensives. Aquí ningú no té minuts regalats, però la competència interna és molt bona i això ens permet adaptar els plans de partit a cada situació.»

Esperes jugar un partit 'normal', sense factors climatològics que el condicionin?

«Tant de bo tinguem un partit normal, sense condicions meteorològiques que condicionin massa. El grup nord ja és més propens a pluja i camps pesats, però aquest any sembla que ens n’estem emportant tots nosaltres. Espero que el temps ens respecti i puguem competir en condicions normals, cadascú amb les seves armes, però sense factors externs com el fang o els tolls que desvirtuïn el partit.»

Com valores el Sestao?

«Amb el canvi d’entrenador han introduït matisos. En atac acostumen a jugar amb tres homes per dins, amb variants tàctiques segons el moment del partit. En defensa es tanquen molt bé amb un 4-4-2 molt compacte que et complica molt jugar per dins. A dalt tenen jugadors en bon moment, el davanter centre ve de fer dos gols i té confiança. Tenen homes desequilibrants com Alfred o Sergi García. I Leandro, el capità, és un jugador diferencial per experiència i caràcter. L'altre dia, en 60 minuts, ja havien fet cinc gols. Això diu molt de la seva capacitat ofensiva si tenen el dia.»

T’esperes un partit tancat, com el de Tarazona?

«Són partits en què tot passa molt ràpid. El camp no et permet arriscar massa en curt perquè és fàcil perdre la pilota. Intentarem tenir presència al camp rival i demanaré als jugadors que siguin protagonistes. Quan hi hagi opció de finalitzar, cal fer-ho. El Sestao és l’equip que menys gols ha rebut a pilota aturada en tota la lliga. Encara no han encaixat cap gol de córner. Això ja diu molt. És un equip amb molt físic, molts centímetres i ben treballat en aquestes situacions. El canvi de tècnic els ha donat aire i venen de fer un molt bon partit contra Osasuna Promesas.»

Encara no heu enllaçat sis partits sense perdre ni heu guanyat fora des de Vigo. És moment de trobar, per fi tranquil·litat i regularitat lluny de Tarragona?

«Tant de bo que aquest sigui el moment. Volem enllaçar dues victòries consecutives i trencar la ratxa fora de casa, que no guanyem des del dia del Celta Fortuna. És cert que a Zamora vam estar a punt, només a dos minuts de fer-ho. Mirem les estadístiques, però sempre amb cautela: poden enganyar. El més important és centrar-nos en la feina de cada dia i seguir en aquesta línia. Si aconseguim guanyar demà, ja en portarem dues seguides i això ens pot donar aquest punt de confiança que ens fa falta.»