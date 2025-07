El Sestao River arriba endollat per jugar la seva «final» contra el Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Amb només vuit jornades per disputar, cada partit suposa una nova final per als equips que es juguen assolir la glòria de l’ascens o evitar el desastre del descens. Com a una final ha presentat el Sestao River el duel d’aquest dissabte contra el Nàstic de Tarragona.

Tots dos equips arriben esperonats pel cop d’efecte de golejar per cinc gols al seu rival més directe. Els tarragonins ho van fer amb la Ponferradina per assolir la segona posició i els bascs també van marcar una maneta a l’Osasuna Promesas per mirar cap amunt i intentar sortir de les darreres posicions.

El darrer diumenge Igor Oca va sumar la seva primera victòria a la banqueta del Sestao River. L’entrenador basc va incorporar-se ara fa quatre partits per intentar remuntar la situació i evitar el descens de categoria. De moment, ha assolit dos empats, una derrota a casa contra el Tarazona i la golejada per 1-5 al camp del Promesas, equip que també es troba en posicions de descens.

Ara mateix, els bascs són dissetens i es troben a tres punts de la salvació que marca el Real Unión amb 37. D’aquesta manera, des del club han fet una crida a l’afició perquè s’ompli Las Llanas per rebre al Nàstic, una autèntica final per a la permanència. Amb la confiança que dona una victòria tan contundent, els bascs busquen aturar al Nàstic amb les seves millors armes. Marcos Bustillo és el jugador més en forma del conjunt basc.

Contra el Promesas, va assolir un gol i una assistència per al record, perquè la diana va ser des del mig del camp. Amb una formació de 4-2-3-1, Asier Córdoba i Leandro Martínez es presenten a les bandes com els homes més perillosos en un duel que plantejarà molta lluita. De fet, en l’estil inherent del Sestao River està la importància de les jugades d’estratègia i el joc directe.

Rival difícil

L’historial particular amb el Nàstic el situa com a rival difícil malgrat estar en posicions de descens. En els quatre darrers partits a la Primera Federació entre els dos equips, tots han acabat amb empat en el marcador. El Nàstic ho ha tingut molt complicat superar la força i les condicions de l’estadi de Las Llanas i, de fet, l’any passat els grana van sumar un punt amb un gol d’Óscar Sanz a l’últim minut.

El partit de la primera volta guarda dos records importants per als tarragonins. Per una banda, va ser el primer partit al Nou Estadi Costa Daurada amb públic, després que la sanció deixés sense ànimes a les graderies la primera jornada i la cautelar les retornés una setmana després.

D’altra banda, està Iago Herrerín. El porter del Sestao River va amargar la tarda als de Dani Vidal amb una actuació a l’altura de la seva dilatada carrera. De cara al duel de dissabte també arriba en plena forma, perquè contra l’Osasuna Promesas es va encarregar de sumar una bona actuació més aturant un penal.

Tres baixes

El Nàstic arribarà al duel amb les baixes per sanció de Pablo Fernández i Víctor Narro, tots dos per amonestació i la de David Juncà per lesió.