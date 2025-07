El Nàstic perd a Pol Domingo per al partit contra el Sestao

Pol Domingo pateix una lesió a l’isquiotibial dret, segons ha confirmat el Nàstic aquest divendres. El futbolista ja ha iniciat tractament de fisioteràpia per tal de recuperar-se al més aviat possible.

La seva evolució marcarà la disponibilitat per als pròxims compromisos de l’equip, i el cos tècnic estarà pendent de la seva progressió per determinar quan podrà reincorporar-se als entrenaments amb normalitat. El club no ha especificat el grau del dany muscular que pateix el defensa de la Pobla de Montornès, de forma que encara no es pot estimar un temps de recuperació aproximat.

Amb aquesta baixa, l'absència de Domingo a Las Llanas, l'estadi del Sestao River on juga l'equip grana demà dissabte, se suma a les baixes de Víctor Narro i Pablo Fernández, per sanció i David Juncà, també lesionat.