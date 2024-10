L'Arenteiro marca el quart

Mals minuts del Nàstic aquesta primera meitat. La pressió característica de l'equip ha desaparegut, les passades es perden i no hi ha idees.

Els problemes venen per la dreta. Una centrada lateral ha acabat en córner. Posteriorment, els gallecs surten en curt i sorprenen el Nàstic per acabar rematant des de la frontal fora.

Gorka Pérez titular

La baixa d'Óscar Sanz són males notícies per al Nàstic, però és una oportunitat per a Gorka Pérez. El central basc va fitxar pel club grana a l'estiu per ser un dels titulars a l'eix de la defensa, però el migcampista li va pispar la posició. Ara, depèn d'ell mateix per recuperar el seu lloc a l'onze.