Repàs monumental (4-0)

L'Arenteiro va donar tot un repàs al Nàstic. El conjunt gallec va endossar un 4-0 als grana en un duel amb el cel descobert, perquè la borrasca va estar sobre la gespa amb el joc dels tarragonins. Els de Dani Vidal van estar totalment desconeguts amb la pilota i sense i això es va traduir en una golejada molt dura.

El Nàstic afrontava el partit sense la seva peça clau a l'eix de la defensa. Óscar Sanz no va viatjar a Galícia per una lesió fibril·lar i Dani Vidal va haver de moure l'onze. Gorka Pérez va ser l'escollit per suplir al migcampista i tenia per davant un partit difícil.

L'Arenteiro va convertir enguany el Municipal de Espiñedo en el seu fortí i en els primers minuts van demostrar el perquè de la seva efectivitat. Tot i que els grana van encetar el duel dominant l'esfèric, va ser el conjunt gallec qui va tenir la primera ocasió. Una desconnexió defensiva va facilitar el mà a mà d'Enol davant Varo, però el davanter local va creuar massa el tir i va errar.

Aquest no era més que un avís. L'Arenteiro no domina, però sí que aprofita i fa mal quan el seu rival mostra debilitats defensives. D'aquesta manera, progressivament, els locals es van fer amb el domini de les ocasions. Pol Domingo per la dreta patia. Els atacs de Simao per la seva banda i la coordinació local deixava al Búfal de la Pobla de Montornès una mica sol sense el suport d'aquest cas Gorka Pérez. Això es va traduir en ocasions. Primer de Baselga en un mà a mà i després Alberto Varo va haver de volar per aturar una falta directa que anava cap a dins.

El Nàstic insistia en rebaixar revolucions. Amb la pilota, els grana alentien el duel i allargaven les possessions sense generar gaire perill. De fet, el Nàstic es devia a Jaume Jardí perquè generés espais. En una acció de l'extrem, Gorostidi va poder encarar porta amb un remat des de la frontal que va sortir fora.

L'Arenteiro no baixava la pistonada i, sense pilota, va esperar per a la seva oportunitat. I la va trobar. Una errada defensiva grana va habilitar un contraatac per la banda dreta grana. Enol marxava cap a la porteria grana perseguit de Domingo i Dufur. Entre els dos jugadors grana i una mica d'esforç del davanter local, l'àrbitre va xiular penal quan Enol va caure a terra. Era molt rigorós, però l'àrbitre va castigar el Nàstic.

Marcos Baselga va executar la pena màxima a la perfecció. Amb calma va enganyar Varo i, quan el porter grana va cedir cap a l'esquerra, el davanter va rematar amb tranquil·litat a la dreta per posar l'1-0. Ferit, el Nàstic va buscar la rèplica i Antoñín la va trobar aviat. El malagueny va interceptar una mala passada del porter Diego Garcia que, fora de l'àrea, va aconseguir aturar amb el cos el remat d'Antoñín per evitar l'1-1. El punta grana tenia temps i espai per executar la jugada, fins i tot, si topava amb la mà del porter, aquest hauria acabat expulsat, però va buscar la porteria rival al primer toc i va errar.

L'Arenteiro es notava cada vegada més còmode. Els locals acceleraven el joc i es van trobar a un Nàstic completament desconegut. Els tarragonins no executaven la pressió elevada característica, amb la pilota eren erràtics en les passades i mancaven idees en atac. I en defensa es pagaven els pecats.

Una pèrdua del Nàstic es va convertir en un contraatac de manual de l'Arenteiro. Gómez va avançar fins a l'àrea per l'esquerra, Jordán va fer una finta per servir el gol en safata a Baselga, qui va definir a la perfecció per posar el 2-0 en jugada per emmarcar. D'aquesta manera el Nàstic va marxar al descans, amb un joc i una sensació de ser un equip completament desconegut.

A la represa l'equip no va millorar. Els grana continuaven incòmodes en el joc i desafortunats en atac, amb un remat de Pablo que va marxar als núvols en la sortida d'un córner. Dani Vidal va apostar per moure la banqueta i establir un home més al mig del camp traient a Gorka Pérez de l'eix de la defensa.

Amb tot, l'Arenteiro va insistir en atac fins que el va trobar. En una jugada caòtica, Marcos Baselga va atrapar un refús d'Alberto Varo per marcar el seu hat-trick particular i enfonsar una mica més al Nàstic en el fang.

Aquesta diana va ser la que més mal va fer al conjunt grana. Ara, amb un home menys en defensa, trobaven un abisme de distància. L'Arenteiro estava de festa i el Nàstic no va poder apagar tots els focs. De fet, Joan Oriol va veure una groga evitant un mà a mà que podria haver sigut el quart. Amb tot, el 4-0 va acabar arribant.

Enol va engaltar el refús d'una falta per perforar la porteria de Varo amb un remat amb l'exterior que va passar per sota de les cames del seu company. Aquest va ser un clau més al taüt d'un Nàstic completament vençut.

Els grana només volien que l'àrbitre xiulés el final. No va ser el dia del Nàstic. Fins i tot, Pablo va fallar el gol de l'honor amb un remat de cap a boca de canó, estrany en ell. Sense competir, el Nàstic es va emportar una lliçó d'Espiñedo i suma dos partits que s'han de gravar a foc per aprendre i que no es tornin a repetir.