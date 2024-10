El Nàstic perd Óscar Sanz contra l'Arenteiro per lesió

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Males notícies per a l'eix de la defensa del Nàstic. El conjunt grana ha fet oficial durant el matí d'aquest diumenge que Óscar Sanz no podrà estar disponible per jugar el duel contra l'Arenteiro d'aquest migdia. El club grana ha anunciat que Sanz pateix una lesió fibril·lar a la cama dreta i que aquestes molèsties estan pendents de proves complementàries per establir l'abast de la lesió. De moment, no jugarà aquest diumenge.

Sanz no es va unir a l'expedició de jugadors que van partir cap a Galícia aquest dissabte. Aquesta és una baixa sensible per a l'eix de la defensa grana, perquè el migcampista s'havia establert com el complement ideal d'Unai Dufur. La seva gran sortida de pilota i intensitat defensiva havien deixat relegats a la banqueta a Antonio Leal i Gorka Pérez, ara, els dos fitxatges grana, tindran una oportunitat de recuperar el lloc contra l'Arenteiro.

Sense Óscar Sanz, Vidal haurà de reconfigurar la rereguarda grana. Concretament, la parella de ball d'Unai Dufur perquè el central navarrès és, amb Varo, l'únic jugador grana que ha jugat tots els minuts fins ara. Gorka Pérez parteix amb avantatge, ja que Antonio Leal arriba després d'una setmana de baixa per apendicitis i Pérez ha estat l'escollit en els darrers partits per donar suport a la defensa a la segona meitat.

El Nàstic jugarà contra l'Arenteiro la jornada 8 aquest migdia a les 15.30 h i podreu seguir el partit pel Minut a Minut de Diari Més, així com la retransmissió de FEFtv i TVG-2.