Fernando Román Román xiularà el duel del Nàstic contra l'Amorebieta

El Nàstic de Tarragona ja coneix qui serà l'àrbitre escollit de cara a la jornada 3 de Primera Federació. Fernando Román Román xiularà el duel d'aquest diumenge al camp de l'Amorebieta, un dels equips que ha baixat de Segona Divisió.

Román Román és de Palencia i ja ha dirigit un partit de Dani Vidal amb anterioritat. La darrera temporada, Román va participar en el duel del Nàstic al camp del Tarazona, un partit en el qual el conjunt grana va realitzar un partit de poc rendiment i va acabar caient per la mínima (1-0). La temporada 2021/2022 també va xiular al Nàstic a Primera Federació, en aquest cas en la victòria grana per 0-3 contra el Betis Deportivo, un duel clau per la continuïtat de Raül Agné a la banqueta en aquell moment.

Enguany, Román Román ha dirigit el duel del grup 2 de Primera Federació entre el Mérida i el Recreativo de Huelva. Aquest va ser un encontre de gols, perquè va acabar amb un empat a 3 i el col·legiat va mostrar 4 cartolines grogues.

El duel entre el Nàstic i l'Amorebieta es disputarà aquest diumenge a Urritxe a les 16.00 h i es podrà veure per FEFtv.