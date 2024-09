El Nàstic presenta oficialment als darrers cinc fitxatges

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona ja ha presentat oficialment els darrers cinc fitxatges d'aquest mercat d'estiu. Dani Rebollo, Nil Jiménez, Álex López, Álex Jiménez i Biel Vicens han desfilat aquest migdia al Nou Estadi Costa Daurada per fer les primeres declaracions amb la samarreta grana, malgrat que alguns d'ells ja han debutat amb el primer equip.

El porter Dani Rebollo és el que porta més temps amb el grup. Rebollo prové del Zaragoza i va destacar que arriba al Nàstic per «donar el màxim, afegir més competència i aportar el meu granet de sorra per assolir l'objectiu». El porter també va destacar que «la presència de Manuel Oliva ha sigut una de les raons per venir. Soc un noi jove, però amb experiència a categories professionals i el que vull ara mateix és una persona que m'ajudi a millorar i amb 'Oli' sé del cert que ho faré».

Álex López ha sigut un dels fitxatges més prometedors del conjunt grana. Amb més de 100 partits a les categories professionals a l'esquena, es perfila com un jugador que ha de ser important a la plantilla. De fet, ell mateix ha destapat que va ser una de les prioritats del Nàstic a l'estiu perquè «van contactar amb mi a la primera setmana de mercat d'estiu, inclús abans del play-off d'ascens del Nàstic i vaig pensar que era aviat. En les darreres setmanes es va accelerar tot una mica i no m'ho vaig pensar». En aquest sentit, va afegir que «des que vaig marxar a Grècia la meva idea era tornar, reenganxar-me a la lliga espanyola i demostrar el jugador que puc arribar a ser». Amb tot, va assenyalar que «no estic al meu millor nivell, perquè he entrenat un mes i mig menys que els companys», però es va descriure com «un jugador que aporta personalitat amb la pilota i molt de dinamisme. Em sento ràpid en la pressió i bo en el posicionament sobre el terreny de joc, això supleix el fet que no sigui corpulent i que se'm vegi menys en els duels». López va destacar que «som un projecte ambiciós que vol pujar» i demana calma perquè «s'ha d'anar treballant en el dia a dia».

Pel que fa a Biel Vicens, el jove migcampista arriba cedit del Barça Atlètic. Vicens ha destacat que «és un repte molt il·lusionant i nou per a mi, perquè estic acostumat a vestuaris de juvenils». A més, va apuntar que «soc un jugador polivalent i em sento còmode tant jugant d'interior com al lateral dret i esquerre».

El davanter Álex Jiménez va arribar a l'últim dia de mercat després d'arribar traspassat del Villarreal C. Jiménez, jugador de la selecció espanyola sub 16 i 19 en el passat, que té contracte per les dues pròximes temporades, ha apuntat que «és un gran pas endavant a la meva carrera i estar aquí m'ajudarà a créixer». Jiménez va assenyalar que «em defineixo com un davanter-extrem que li agrada fer gols, de fet crec que em va bé».

Finalment, Nil Jiménez ha tancat les presentacions. El lateral esquerre torna al Nàstic després d'un any a la Ponferradina. A més, té el record fresc de la final de Vigo, a la qual l'equip, llavors de Raül Agné, va arribar gràcies a un gol del lateral a les semifinals contra el Racing de Ferrol. Nil ha subratllat que «la tercera és la bona. Vinc a complir l'objectiu que es va quedar a segons l'any passat». «Em trobo un Nàstic amb un perfil de jugadors similars al que vaig deixar, conec el míster, sé com juga i vull aportar».

Et pot interessar: