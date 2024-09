Javi Sanz: «Estem satisfets amb la configuració de la plantilla»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El director esportiu del Nàstic, Javi Sanz, ha valorat el mercat de fitxatges d'estiu de l'entitat grana. En aquests mesos hi ha hagut les renovacions de Gorostidi i Concha, així com un total de nou incorporacions.

En aquest sentit, Sanz ha remarcat que la sensació general és que «estem satisfets amb la configuració de la plantilla. Vas al vestuari i només sentint els jugadors saps que hi ha un gran grup a nivell esportiu i personal». A més, va afegir que «hem adaptat la plantilla de la mà de Dani Vidal, que és un tècnic camaleònic que es pot adaptar a diferents sistemes. Tenim una plantilla compensada, són capaços de competir sempre, i ens esforcem en el treball diari, que va ser una senyal d'identitat el darrer curs».

Sanz ha apuntat que «m'agrada treballar amb temps, per això vam enllestir abans del final de la temporada les renovacions de Joan Oriol i Óscar Sanz», a més de les renovacions de Concha i Gorostidi, les quals les considera molt importants a l'hora de definir la plantilla. El director esportiu ha subratllat també el condicionant d'haver entrat al mercat d'estiu més tard que la resta d'equips: «Teníem dos plans, un en cas d'ascens i l'altre del no ascens i difereixen molt sobretot a nivell de capacitat econòmica. Amb tot, hem pogut signar algun jugador que entrava en el pla d'haver jugat a Segona Divisió». També va apuntar casos com el d'Alan Godoy: «Estic segur que d'haver pujat a Segona Divisió seria jugador del Nàstic».

En el cas de les situacions poc excepcionals, com la no sortida de Borja Martínez, Javi Sanz ha destacat que «va ser un jugador molt important per nosaltres l'any passat. Ens diu que vol marxar i durant l'estiu ha tingut actituds que no acompanyen. Nosaltres volem jugadors que estiguin compromesos amb l'equip. Esperem que la seva situació se solucioni aviat». En aquest sentit, Sanz va fer referència a Marc Fernández indicant que «en el cas de Marc era prioritari per nosaltres que es quedés perquè ha mostrat les intencions i l'esforç necessaris per continuar amb nosaltres».

En el cas del nou davanter, el director esportiu ha destacat que «teníem la mesura de no accedir a cessions de jugadors. Volíem un davanter en propietat i Álex Jiménez ha sigut la nostra aposta». En el cas de la cessió de Biel Vicens, Sanz ha subratllat que «és un cas particular que beneficiava a totes dues parts, és un jugador amb una gran projecció».

Sanz també ha fet referència a les ofertes de jugadors del Nàstic: «Quan hi ha ofertes i no les acceptes és que no t'interessen a nivell econòmic i que et debiliten futbolísticament. Nosaltres sempre valorem les ofertes que arriben».

Finalment, el president executiu Lluís Fàbregas va anunciar que s'espera que en els pròxims dies s'anunciï el nou patrocinador de la samarreta.

