Dani Vidal, a l’espera de poder comptar amb el cent per cent de la plantilla

Aquest inici de la temporada del Nàstic no està sent gens fàcil i no pels resultats, sinó per la disponibilitat de la plantilla. En aquestes dues primeres jornades de lliga, el tècnic, Dani Vidal, no ha pogut comptar amb el 100% dels jugadors i ha vist com la versatilitat de la plantilla ha sigut minvada per diferents motius. Fins a quatre jugadors no van estar al seu cent per cent. Un d’aquests, però, va ser Álex López, qui va poder debutar jugant els seus primers 19 minuts amb la samarreta grana.

La zona ofensiva de l’equip ha sigut la més perjudicada. David Concha va complir contra el Sestao River el segon partit de sanció dels 12 que li va imposar la Real Federació Espanyola de Futbol. Sense el de Santander, Mario Rodríguez ha estat l’únic as sota la màniga per suplir des de la banqueta a Jaume Jardí i a Víctor Narro. De fet, en la primera jornada, el lateral Nil Jiménez va haver d’actuar en aquesta posició.

Amb tot, Jardí i Narro es van intercalar per jugar els 90 minuts. El primer ho va fer contra l’Ourense i el segon contra el Sestao River. Concha no tornarà fins al novembre i, quan ho faci, tindrà la seva pretemporada personal després de mesos allunyat dels camps de futbol. A la davantera no hi ha hagut recanvis en les dues primeres jornades. Antoñín i Pablo Fernández van ser titulars i Marc Fernández va actuar de punta de reforç.

Aquesta situació es revertirà amb Álex Jiménez. El davanter, ex del Villarreal C, va fitxar pel Nàstic el divendres, el darrer dia de mercat. Dissabte va fer la primera sessió amb la resta de la plantilla així que, tot i que va estar a la banqueta contra el Sestao River, no era una opció per la falta d’entrenaments amb l’equip. Aquesta situació és la mateixa per al migcampista Biel Vicens, qui va arribar cedit del Barça el mateix dia que Álex Jiménez.

Finalment, a la defensa s’ha trobat a faltar l’opció de Gorka Pérez. El central encara no ha pogut debutar amb el Nàstic després de patir unes molèsties físiques que el van deixar fora en la jornada inaugural. La darrera setmana es va incorporar amb normalitat als entrenaments i diumenge estava llest per jugar, però va comptar amb menys rodatge que la resta.

Álex López debuta i promet

Una de les peces importants del mig del camp que també s’ha vist afectada per aquesta situació és Álex López. El migcampista va poder debutar jugant els seus primers 19 minuts contra el Sestao River. Amb tot, Vidal va avisar en roda de premsa que encara no està al seu 100%. López va aterrar a Tarragona en el tram final del mercat d’estiu i, des de llavors, ha realitzat la seva pretemporada particular a les mans de Jordi Abella.

Amb tot, el passat diumenge va poder debutar i va fer bones sensacions. López es va convertir en el referent enmig del nerviosisme del qual es va impregnar l’equip després del gol d’Etxaniz. Vidal va destacar en roda de premsa que «ens aporta dinamisme amb pilota i sense. Els fitxatges són per això, perquè donin un plus a l’equip». D’aquesta manera, s’espera que l’adaptació de tots els jugadors acabats d’arribar sigui més ràpida i puguin estar preparats contra l’Amorebieta aquest diumenge.