La contundència defensiva, l’assignatura que ha de millorar el Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona va fer un pas endavant a nivell de joc. Amb tot, encara arrossega un pecat que ha forçat que l’equip enceti la temporada amb dos empats consecutius: la falta de contundència defensiva.

El que la darrera temporada va ser una de les majors virtuts, enguany és una assignatura pendent. En aquests dos primers partits de lliga el Nàstic ha rebut dos gols evitables per sumar dos empats consecutius a casa. Contra l’Ourense, un centre no gaire potent va recórrer l’àrea sense que cap jugador grana el sabés treure amb decisió abans que Carbonell l’atrapés. D’altra banda, contra el Sestao River, Etxaniz va igualar l’encontre –quatre minuts després del gol de Gorostidi– en un córner que va rematar completament sol, una situació més que estranya tenint en compte que el referent basc destaca especialment per ser un killer i que el conjunt grana, l’any passat, era un especialista en les accions a pilota aturada. Els dos gols van neutralitzar els esforços del Nàstic per avançar-se en el marcador i també van aplacar els ànims locals, impedint la reacció.

Les comparacions sempre són odioses. L’any passat, el Nàstic no va rebre dos gols fins a la vuitena jornada, quan va perdre per primera vegada contra el Fuenlabrada. Aquesta temporada, la sensació que han deixat els dos partits a casa és que amb pocs esforços es fa molt de mal a l’equip. En aquest sentit, Dani Vidal va destacar en roda de premsa que la contundència defensiva és una qualitat que es treballa i no es té o es deixa de tenir segons els perfils de la plantilla: «Fer un partit perfecte en defensa és molt complicat, però treballarem perquè així sigui. De fet, si no fos pel córner, Varo hauria marxat sense fer pràcticament cap intervenció».

Esmolar les espases

Hi ha dos camins possibles per pal·liar aquesta fragilitat defensiva. El Nàstic de l’any passat marcava poc, però era capaç de patir i aguantar el resultat. Però també es pot suplir aquesta fragilitat defensiva a base de gols.

El diumenge, el Nàstic va tenir oportunitats més que suficients per arribar al descans amb dos o més gols d’avantatge en el marcador. En aquest sentit, Vidal va apuntar que «el porter rival ha tingut 4 o 5 aturades de molt mèrit. És veritat que potser podríem haver-les finalitzat millor i treballarem en aquest aspecte, però el rival també juga». A més, el tècnic va afegir que no es mostra preocupat en el gol perquè «en una situació normal, les ocasions que hem generat acaben amb gol, així que hem de mantenir aquest ritme d’aproximacions». Un dels protagonistes del partit a l’àrea rival va ser Antoñín. El punta va arribar amb la intenció de mostrar el seu potencial i diumenge es va veure la seva frustració per errar als metres finals.

És la segona jornada i hi ha marge de creixement. En una setmana el joc va millorar. Ara la tasca pendent és sumar contundència a les dues àrees. Primer, cal tornar a alçar el mur defensiu que va ser l’orgull grana de la darrera temporada i, després, afilar l’espasa de l’atac.