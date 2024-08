El Nàstic fa oficial el fitxatge d'Álex Jiménez i Dani Vidal ja té el desitjat davanter

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona ha fet oficial, fa escassos minuts, el fitxatge d'Álex Jimenez, que s’incorpora al club grana procedent del Villarreal CF, tal com ha avançat el Diari Més. Així doncs, la secretaria tècnica, que buscava un davanter per oferir una altra alternativa a Dani Vidal, ha decidit apostar per aquest jugador de només 21 anys.

El jugador nascut a Águilas va estar cedit, l’any passat, en el Sestao River, on va jugar 8 partits, que es van traduir en 254 minuts de joc, malgrat que no va aconseguir marcar cap gol. Per aquest motiu, el Sestao va decidir, durant el mercat d’hivern, trencar la cessió per la seva poca participació.

Format al planter del Villarreal CF, el futbolista murcià, que ha signat per dues temporades, ha estat internacional en diferents categories de la Selecció Espanyola de Futbol, jugant en els combinats sub-16, 17, 18 i 19, Álex ha marcat un total de 5 gols en els 20 enfrontaments disputats.

La nova incorporació grana destaca per la seva velocitat, regat i molta potència en els metres finals, a més de la polivalència en les posicions d’atac, partint des de la punta i capacitat per ocupar ambdós extrems, també ofereix un bon xut a porteria des de la mitja i curta distància. El jugador arriba demà a Tarragona per posar-se a disposició de Dani Vidal.

