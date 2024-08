El Nàstic tanca la cessió de Biel Vicens fins a final de temporada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Final de mercat frenètic a can Nàstic. En les últimes hores en què és possible fer transferències aquest estiu, l'entitat grana està aprofitant per apuntalar una plantilla que s'espera que torni a lluitar per l'ascens a 2a divisió. L'última incorporació, fins ara, és la de Biel Vicens, que arriba cedit fins a final de temporada.

El club ha oficialitzat l’acord de cessió del migcampista de Palamós fins al 30 de juny de 2025. Vicens, nascut l'any 2004, arriba procedent del Barça. El jove futbolista es va formar a les categories inferiors del Palamós CF i del Girona FC abans d’incorporar-se al Cadet A del Barça el 2018, on ha progressat fins a debutar amb el Barça Atlètic durant la temporada 2022-2023.

Vicens destaca per la seva polivalència dins del terreny de joc, un atribut que serà clau en els esquemes de Dani Vidal. Pot actuar en diverses posicions al mig del camp, on la seva capacitat tècnica i visió de joc aportaran un gran valor. A més, també pot jugar com a lateral dret o esquerre, oferint solucions versàtils per a la defensa grana.

El futbolista català s'incorporarà al primer equip del Nàstic demà, dissabte, en la sessió programada a les 9 hores a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada.

