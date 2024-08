El davanter Álex Jiménez, la cirereta del Nàstic per tancar el mercat de fitxatges

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic ha fet oficial, fa escassos minuts, el fitxatge de Biel Vicens, que s’incorpora procedent del FC Barcelona com a cedit. Doncs bé, ara els esforços de la secretaria tècnica se centren en el fitxatge d’Álex Jiménez, davanter del Villarreal.

El jugador nascut a Águilas va estar cedit, l’any passat, en el Sestao River, on va jugar 8 partits, que es van traduir en 254 minuts de joc, malgrat que no va aconseguir marcar cap gol. Per aquest motiu, el Sestao va decidir, durant el mercat d’hivern, trencar la cessió per la seva poca participació.

Et pot interessar: