Els nastiquers podran tornar al Nou Estadi aquest diumenge contra el Sestao River

El Nàstic de Tarragona ha anunciat avui que el jutjat central del contenciós-administratiu ha concedit les mesures cautelars sol·licitades per l'entitat, permetent així que tots els socis i aficionats granes puguin gaudir del partit contra el Sestao River des de les grades del Nou Estadi Costa Daurada aquest diumenge, 1 de setembre, a les 18 hores.

Després que dimarts 27 d'agost, el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) confirmés la sanció imposada al club en la seva totalitat, el Nàstic, amb el suport dels seus serveis jurídics, va actuar ràpidament per revertir la situació. Dimecres 28 d'agost, l'entitat grana va presentar un recurs sol·licitant mesures cautelars al jutjat central del contenciós-administratiu, una petició que ha estat acceptada avui, dijous 29 d'agost.

Gràcies a aquesta decisió judicial, el partit corresponent a la jornada 2 de la lliga, així com els propers en què el Nàstic jugui com a local, comptaran amb el suport dels aficionats grana des de les grades del seu estadi. Com a resultat d'aquesta resolució, el club ha cancel·lat la pantalla gegant que havia anunciat com a mesura alternativa, i tots els socis podran accedir al partit amb el seu abonament per a la temporada 2024-2025. A més, el club ha posat a la venda entrades per al partit a través dels canals oficials: online, al punt d'atenció al soci i a les taquilles el dia del partit.

