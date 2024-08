Jaume Jardí: «Si arriba alguna incorporació més, la rebrem amb els braços oberts»

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Jaume Jardí, amb el golàs des de mig del camp que va obrir el compte golejador grana de la nova temporada, s’ha convertit en un dels grans protagonistes del Nàstic en aquest inici de curs. Aquest migdia, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació locals en la prèvia de la segona jornada davant del Sestao River d’aquest diumenge.

Primera jornada i la Primera Federació ja té un clar candidat al gol de l'any. «No es marca un gol així cada dia. Part de la feina la té l'Oli (Manolo Oliva), que m'informa de com treballen els porters. Des de la banqueta, Dani Rebollo m'anava dient que el porter estava avançat i, quan la pilota es va quedar allà, no m'ho vaig pensar», ha explicat Jardí.

Respecte al primer partit davant de l’Ourense, l’extrem reusenc ha explicat que «els primers partits sempre costen i encara més sense l’afició animant des de la grada. Estem acostumats a jugar amb 7.000 o 8.000 persones que, quan et comencen a fallar les cames, t'empenyen». El jugador preveu que el pròxim partit serà «difícil» i ha deixat clar que, per aconseguir la victòria, «hem de millorar i donar passes endavant, hem de tenir més fluïdesa i generar més espais».

Tot nastiquer està pendent de l’actualitat grana en aquestes últimes hores de mercat, a l’espera de la confirmació d’una arribada d’un davanter per afegir profunditat a la plantilla. El jugador ho té clar: «la línia ofensiva és molt competitiva. Antoñín fa no res estava a Primera Divisió —i això no li regalen a ningú— i Víctor Narro és molt ràpid i ve de fer temporades molt bones. Les posicions estan ben cobertes». «Ara, que el Sergi (Parés) i el Javi (Sanz) facin la seva feina, que si creuen que falta algú més, el rebrem amb els braços oberts», ha conclòs l’extrem.